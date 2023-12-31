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Законодательство РК

Не вылетевшим из столичного аэропорта вернут полную стоимость билета - Минтранспорта

аэропорт Фото: Zakon.kz
100% стоимости авиабилетов возвращается пассажирам, не вылетевшим из Астаны. Об этом заявили в министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.
"Вопрос сразу же и полностью решен в пользу клиентов авиакомпаний. Министерство транспорта Казахстана дало авиакомпаниям поручение вернуть пассажирам, которые по независящим от них причинам не смогли вылететь из Астаны, 100% стоимости билетов. Для возврата полной стоимости билета клиентам необходимо сделать прямое обращение к авиакомпаниям. Сделать это можно двумя способами: по телефону или при посещении офисов авиаперевозчиков, расположенных в здании аэропорта Астаны", отметил пресс-секретарь министерства Жанжигит Омархан.

Он подчеркнул, что возврат сейчас не следует оформлять через сайты и мобильные приложения авиакомпаний, так как они продолжают отображать штрафы и сборы.

Также представитель министерства рассказал о том, что со вчерашнего вечера министр транспорта находится в аэропорту Астаны. Марат Карабаев поговорил с ожидающими своего вылета пассажирами и распорядился создать оперативный штаб для разрешения ситуации на авиатранспорте.

"Вчера было проведено совещание с авиакомпаниями, где принят ряд решений касательно отправки пассажиров и оптимизации нарушенного графика вылетов и прилетов. В результате ситуация разрешилась, аэропорт уже с ночи принимает прибывающие самолеты и обеспечивает вылеты в нормальном режиме", - написал пресс-секретарь.

Всего на 31 декабря в международном аэропорту Астаны запланировано 112 рейсов. 10 рейсов отменены из-за метеоусловий.

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