Алматинский фотограф опубликовал топ 10 снимков уходящего года
Фотограф собрал работы, к которым подписчики проявили наибольший интерес и опубликовал их своем Instagram.
1. Ночной Шымбулак и Коктобе
Фото: Instagram/dots_foto
"Интересный ракурс, где две достопримечательности визуально соединяются в одну. Повезло с чистой погодой. В итоге получил фото с высокой детализацией и прекрасным видом".
2. Проспект Достык
Фото: Instagram/dots_foto
"Это моя любимая улица в Алматы – сердце старого города. На снимке мы видим украшенный к Новому году проспект с гостиницей "Казахстан" и ночными горами на фоне".
3. Восход луны над пиком Партизан
Фото: Instagram/dots_foto
"Рассчитал время восхода луны, азимут и определил подходящую точку съёмки. Кристально-чистый воздух после дождя очень помог. Получил один из лучших своих снимков".
4. БАКАД
Фото: Instagram/dots_foto
"Новая автомагистраль вокруг Алматы подарила водителям удобный объезд, а фотографам красивые виды. Этот снимок сделал сразу после открытия трассы. Фотография облетела множество СМИ и набрала 1,5 млн просмотров".
5. Лошади и горы
Фото: Instagram/dots_foto
"Этот снимок сделал в Сайрам-Угамском нацпарке. Пасущиеся лошадки, весеннее жайлау и заснеженные горы – показательный пейзаж природы нашей страны".
6. Подснежник
Фото: Instagram/dots_foto
"Мои любимые цветы, каждый год снимаю шафран алатауский. Здесь удивительный момент, когда цветы выходили сквозь свежевыпавший снег. Более 7 млн просмотров".
7. Келиншектау
Фото: Instagram/dots_foto
"Одно из лучших мест в Казахстане для пейзажной фотографии. Невероятные доломитовые скалы, весенняя зелень и пасущиеся лошади".
8. Молния над городом
Фото: Instagram/dots_foto
"Промок сам, замочил фототехнику, но все-таки успел сделать несколько красивых кадров. Один из них вы видите здесь".
9. Байтерек
Фото: Instagram/dots_foto
"Главная достопримечательность нашей столицы в обрамлении осенних берёзок. Нравится мне Байтерек – изящный, стройный с красивой подсветкой. Главное найти небанальный ракурс и получаем интересную фотографию".
10. Восход луны над телебашней
Фото: Instagram/dots_foto
"Еще одна фотография луны, на этот раз поймал восход луны над телевышкой. Облака дополнили этот пейзаж, сделав его немножко мистическим".
В завершении автор поздравил подписчиков с наступающим Новым годом.
В ноябре 2023 года фотограф показал кадры замерзающего Большого Алматинского озера. А 9 декабря запечатлел первый снег в Алматы.