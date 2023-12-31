Алматинский фотограф опубликовал топ 10 снимков уходящего года

Фото: Instagram/dots_foto

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал 10 лучших по его мнению снимков уходящего 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Фотограф собрал работы, к которым подписчики проявили наибольший интерес и опубликовал их своем Instagram. 1. Ночной Шымбулак и Коктобе Фото: Instagram/dots_foto "Интересный ракурс, где две достопримечательности визуально соединяются в одну. Повезло с чистой погодой. В итоге получил фото с высокой детализацией и прекрасным видом". 2. Проспект Достык Фото: Instagram/dots_foto "Это моя любимая улица в Алматы – сердце старого города. На снимке мы видим украшенный к Новому году проспект с гостиницей "Казахстан" и ночными горами на фоне". 3. Восход луны над пиком Партизан Фото: Instagram/dots_foto "Рассчитал время восхода луны, азимут и определил подходящую точку съёмки. Кристально-чистый воздух после дождя очень помог. Получил один из лучших своих снимков". 4. БАКАД Фото: Instagram/dots_foto "Новая автомагистраль вокруг Алматы подарила водителям удобный объезд, а фотографам красивые виды. Этот снимок сделал сразу после открытия трассы. Фотография облетела множество СМИ и набрала 1,5 млн просмотров". 5. Лошади и горы Фото: Instagram/dots_foto "Этот снимок сделал в Сайрам-Угамском нацпарке. Пасущиеся лошадки, весеннее жайлау и заснеженные горы – показательный пейзаж природы нашей страны". 6. Подснежник Фото: Instagram/dots_foto "Мои любимые цветы, каждый год снимаю шафран алатауский. Здесь удивительный момент, когда цветы выходили сквозь свежевыпавший снег. Более 7 млн просмотров". 7. Келиншектау Фото: Instagram/dots_foto "Одно из лучших мест в Казахстане для пейзажной фотографии. Невероятные доломитовые скалы, весенняя зелень и пасущиеся лошади". 8. Молния над городом Фото: Instagram/dots_foto "Промок сам, замочил фототехнику, но все-таки успел сделать несколько красивых кадров. Один из них вы видите здесь". 9. Байтерек Фото: Instagram/dots_foto "Главная достопримечательность нашей столицы в обрамлении осенних берёзок. Нравится мне Байтерек – изящный, стройный с красивой подсветкой. Главное найти небанальный ракурс и получаем интересную фотографию". 10. Восход луны над телебашней Фото: Instagram/dots_foto Материал по теме "Луна стала ближе": завораживающие фото последнего полнолуния над Алматы "Еще одна фотография луны, на этот раз поймал восход луны над телевышкой. Облака дополнили этот пейзаж, сделав его немножко мистическим". В завершении автор поздравил подписчиков с наступающим Новым годом. В ноябре 2023 года фотограф показал кадры замерзающего Большого Алматинского озера. А 9 декабря запечатлел первый снег в Алматы.

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