Сколько тысяч раз казахстанцы обращались в службу скорой помощи в новогодние дни

От граждан Казахстана 30 и 31 декабря 2023 года в службу скорой помощи поступило 56 тыс. вызовов. Об этом сегодня, 1 января 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали в Министерстве здравоохранения Казахстана.

По данным Минздрава, в новогодние дни службы экстренной медицинской помощи работают в интенсивном графике.

"За два последних дня ушедшего года по стране на пульт скорой медицинской помощи поступило 56 тыс. вызовов от населения. Из них вызовы 1-3 категории срочности составили 34 тыс., по 4 категории поступило 22 тыс. звонков", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество вызовов, как уточнили в ведомстве, пришлось на:

Алматы – 5800 вызовов,

Алматинскую область – свыше 5000,

Туркестанскую область – свыше 4600,

Астану – свыше 4000 вызовов,

Шымкент – свыше 3000 вызовов.

В целом, по данным Минздрава, в эти дни неотложная травматологическая помощь оказывается:

80 травматологическими пунктами при многопрофильных больницах в населенных пунктах с населением более 150 тыс. населения;

в населенных пунктах с населением менее 150 тыс. неотложная травматологическая помощь оказывается в приемных покоях районных (166), городских (75) больниц.

"В новогодние праздники для оказания скорой медицинской помощи населению страны работают 1503 бригады СМП в одну смену, из них 273 – это специализированные (врачебные) и 1230 – это фельдшерские бригады". Пресс-служба Минздрава РК

При организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) для обслуживания 4 категории вызовов будут работать 464 бригады.

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