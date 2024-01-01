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Сколько тысяч раз казахстанцы обращались в службу скорой помощи в новогодние дни

Сколько тысяч раз казахстанцы обращались в службу скорой помощи в новогодние дни Фото: gov.kz
От граждан Казахстана 30 и 31 декабря 2023 года в службу скорой помощи поступило 56 тыс. вызовов. Об этом сегодня, 1 января 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали в Министерстве здравоохранения Казахстана.

По данным Минздрава, в новогодние дни службы экстренной медицинской помощи работают в интенсивном графике.

"За два последних дня ушедшего года по стране на пульт скорой медицинской помощи поступило 56 тыс. вызовов от населения. Из них вызовы 1-3 категории срочности составили 34 тыс., по 4 категории поступило 22 тыс. звонков", – говорится в сообщении.

Наибольшее количество вызовов, как уточнили в ведомстве, пришлось на:

  • Алматы – 5800 вызовов,
  • Алматинскую область – свыше 5000,
  • Туркестанскую область – свыше 4600,
  • Астану – свыше 4000 вызовов,
  • Шымкент – свыше 3000 вызовов.

В целом, по данным Минздрава, в эти дни неотложная травматологическая помощь оказывается:

  • 80 травматологическими пунктами при многопрофильных больницах в населенных пунктах с населением более 150 тыс. населения;
  • в населенных пунктах с населением менее 150 тыс. неотложная травматологическая помощь оказывается в приемных покоях районных (166), городских (75) больниц.
"В новогодние праздники для оказания скорой медицинской помощи населению страны работают 1503 бригады СМП в одну смену, из них 273 – это специализированные (врачебные) и 1230 – это фельдшерские бригады".Пресс-служба Минздрава РК

При организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) для обслуживания 4 категории вызовов будут работать 464 бригады.

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Ранее в Минздраве Казахстана рассказали, что в новогоднюю ночь в родильных домах республики родился 191 малыш, из них 101 мальчик и 90 девочек. Подробнее здесь.

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Динара Халдарова
Минздрав РК Казахстан
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