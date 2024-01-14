В Казахстан за год экстрадировали 55 людей, находящихся в розыске

По данным генеральной прокуратуры РК, в межгосударственном розыске находятся 823 человека, сообщает Zakon.kz.

А в международном розыске находятся 1543 лиц, сообщили в Генпрокуратур на запрос Kazinform.



В 2023 году в Казахстан экстрадированы 55 разыскиваемых, в том числе из Болгарии, Грузии, Кыргызстана, России, Сербии, Турции, Украины и др.

При этом из Германии, Латвии, Камеруна, Польши и Швеции, с которыми отсутствие договоров о выдаче, удалось экстрадировать нескольких людей.

По состоянию на 13 января, с начала года оперативные службы МВД и его подразделения задержали 58 преступников. В их числе разыскиваемые за тяжкие и особо тяжкие преступления.

