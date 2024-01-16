От дефицита к комфорту: интервью с главой Управления образования Алматы

Школьное и средне-специальное образование остается быть в центре внимания как со стороны первых лиц государства, так и широкой общественности.

Забота в части повышения качества образования для подрастающего поколения выливается в строительство новых и модернизацию действующих учреждений, а также в создании условий для комфортного получения детьми знаний. Большую роль в образовательном процессе играет обеспечение безопасности школьников и студентов. Об итогах процесса образования в крупном мегаполисе за 2023 год и о планах в новом году в эксклюзивном интервью делится руководитель Управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева.

- Президент Казахстана в недавнем интервью "Егемен Казахстан", подводя итоги 2023 года, сообщил, что по всей стране началось строительство школ, а также "комфортных школ". От обычных их отличает масса удобств, в том числе лифты, электронные библиотеки, хоккейные корты и другое. Учиться в таких школах смогут все, кто пожелает или нужно пройти определенный отбор?

- В соответствии с Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные программы начального, основного среднего, общего среднего образования (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан №564 от 12 октября 2018 года) и стандарта государственной услуги "Прием документов и зачисление в организации образования, независимо от ведомственной подчиненности, для обучения по общеобразовательным программам начального, основного среднего, общего среднего образования" (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан № 179 от 8 апреля 2015 года) организации образования обеспечивают прием всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, то есть по микроучасткам.

- Из 22 "комфортных школ", запланированных к сдаче в эксплуатацию в 2025 году, по данным проектного офиса акимата Алматы, больше всего будет построено в Алатауском и Наурызбайском районах – по 5 учебных заведений. С чем это связано?

- Сеть организаций среднего образования в городе Алматы включает в себя 332 школы (215 государственных, 117 частных) с общим контингентом 338 338 учащихся (в государственных – 303 157, в частных – 35 181).

Количество школьников ежегодно растёт в среднем от 10 до 13 тысяч детей за счёт внутренней и внешней миграции, а также за счёт демографии, поэтому проблема с дефицитом ученических мест сохраняется.

Контингент учащихся за последние 5 лет составил:

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

На сегодня дефицит в школах составляет 30 тыс. ученических мест.

Наибольший дефицит ученических мест наблюдается в Алатауском (5981 ученическое место) и Наурызбайском (4272 ученических места) районах Алматы за счет интенсивного строительства жилых многоквартирных домов, в том числе из-за притока иногородних граждан, которые и создают дополнительный дефицит ученических мест.

Для решения проблемы дефицита мест в школах Алатауского района акимат города Алматы принимает комплексные меры.

В мкр. Саялы-2 и Зердели Алатауского района ведется строительство двух школ по 550 мест, которые будут завершены к концу 2024 года.

С прошлого года начата реализация Национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого ведется строительство ещё 6 школ на 11 050 мест в мкр. Самгау (2000 мест), Самгау, ул. Ашимова (2000 мест), Алгабас (2000 мест), Карасу (2000 мест) и Теректы (2000 мест) и Акбулак со сносом №154 школы на 690 мест (1500 мест).

- В целом на данный момент как обстоят дела с работой по ликвидации дефицита школьных ученических мест? Какое количество школ было построено в 2023 году и сколько новых учебных заведений откроют свои двери в 2024 году?

- Для снижения дефицита ежегодно вводятся в эксплуатацию новые школы и пристройки к действующим школам. Так, к 1 сентября 2023 года в городе открылся 21 объект (1 государственная школа на 1500 мест в мкр. Кайрат, 16 частных школ и 4 пристройки) на 5920 ученических мест.

Кроме того, до 2025 года в рамках Национального проекта "Комфортная школа" запланировано строительство 22 школ (Алатауский район – 6 школ, Алмалинский – 1 школа, Ауезовский – 1 школа, Бостандыкский район – 3 школы, Жетысуском районе – 1 школа, Медеуский район – 1 школа, Наурызбайский район – 5 школ, Турксибский район – 4 школы) на 37 100 ученических мест.

В рамках Дорожной карты по реализации программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочной перспективы до 2030 года, за счет средств местного бюджета планируется строительство 2 школ на 1100 мест и 10 пристроек к школам на 3700 мест.

Таким образом, к 2026 году (с учетом ежегодного прироста) дефицит будет снижен до естественного уровня (3000-4000 мест) за счет строительства новых объектов образования, в том числе в рамках реализации Национального проекта "Комфортная школа".

- Прошлый год ознаменовался двумя событиями. По поручению акима Алматы запущен проект "Школьный автобус". Сколько школ и какие районы обеспечены автобусами? В текущем году насколько эти цифры увеличатся? И второе – обеспечено бесплатное питания для учеников младших классов. Дети всех школ города охвачены?

- Впервые, в 2023 году в Алматы осуществился масштабный проект по предоставлению школьных автобусов для бесплатных перевозок детей школьного возраста.

Проект ориентирован на школьников младшего возраста и учащихся, проживающих отдаленно от школы.

В этих целях коммунальным автопарком совместно с управлением образования Алматы закуплены 100 школьных автобусов для 30 школ города с охватом учащихся - 8258.

Фото: пресс-служба Управления образования Алматы

Данные автобусы соответствуют международным стандартам безопасности и техническим требованиям: аварийный выход, ремни безопасности, пандус для детей с ограниченными возможностями, система пожарной безопасности и др.

Развозка детей организована в присутствии сопровождающего педагога и в соответствии с разработанными правилами перевозки детей. Маршруты следования разработаны таким образом, чтобы по возможности охватить подвозом всех детей.

В 2024 году этот проект продолжится, в летние месяцы ТОО "Алматы ЭлектроТранс" дополнительно закупит 100 школьных автобусов. Количество школ увеличится до 67, охват детей будет около 15 тысяч.

Касательно бесплатного питания – решением акимата Алматы с 1 сентября 2022-2023 учебного года все учащиеся 1 – 4 классов государственных организаций среднего образования (более 130 тысяч учащихся) обеспечены бесплатным питанием. В 2023-2024 гг продолжилось 100% бесплатное питание для 1 – 4 классов. Учащиеся 5 – 11 классов (на 8 тысяч учащихся) из категории социально уязвимых слоев населения обеспечены бесплатным питанием за счет бюджетных средств фонда Всеобуча. Общий охват бесплатным питанием составляет более 138 тысяч учащихся (или 45,3% от общего контингента организаций среднего образования).

Стоимость бесплатного питания по республике в среднем составит 577 тенге, максимальная цена предусмотрена в Алматы – 830 тенге. На 2023 год предусмотрено 18,6 млрд тенге на обеспечение бесплатным питанием учащихся 1 – 4 классов и 1,8 млрд тенге – на обеспечение бесплатным питанием обучающиеся 5 – 11 классов из категории категории социально уязвимых слоев населения за счет бюджетных средств фонда Всеобуча. Общий бюджет на бесплатное питание в Южной столице составляет 20,4 млрд тенге.

- В прошлом году вы сообщили, что планируется снести два дома школьников, на месте которых будут построены современные Центры инновационного творчества. На какой стадии находятся работы по реализации этой задачи? Все ли районы города обеспечены подобными Центрами?

- 1 июня 2023 года в Наурызбайском районе состоялось торжественное открытие Центра инновационного творчества с участием Президента Республики Казахстан.

Второй центр открылся 1 сентября 2023 года в Алатауском районе. Также во Дворце школьников проводилась модернизация.

До 2025 года в Алматы планируется открытие 3 центров развития творчества.

В Бостандыкском районе (ул. Вахтангова) – на 762 места строительно-монтажные работы начнутся в декабре 2024 года в Турксибском районе (ул. Огарева) – на 700 мест. Срок разработки ПСД – декабрь 2024 год. Срок завершения ПСД – июнь 2024 года. Строительно-монтажные работы планируется начать в декабре 2024 года. Стоимость каждого из указанных проектов составляет 4 млрд. тенге.

В мкр Саялы планируется строительство Центра развития творчества на 708 мест. Начало разработки ПСД – 10 октября 2024 года, завершение – апрель 2025 года.

- В Казахстане широкий резонанс получил российский сериал "Слово пацана". Как он повлиял на поведение учащихся в школах, колледжах Алматы? К слову, в 2023 году началось обучение правилам профилактики буллинга в средних и средне-специальных учебных заведениях. Можете поделиться предварительными результатами этой работы?

- 2023 год запомнился многими событиями, но с точки зрения молодого поколения особенно поразил сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", снятый российским режиссёром Жорой Крыжовниковым.

Нельзя забывать самую главную аксиому о том, что "запретный плод сладок". Как только мы решим препятствовать просмотру этого или любого другого сериала, то автоматически получим совершенно противоположный эффект. Поэтому не надо зацикливать внимание на данном сериале. Необходимо как можно больше внимания уделять пропаганде здоровых человеческих ценностей, и в школе, и в колледже, и дома. Воспитывать в детях патриотизм, что является на сегодня самой актуальной задачей.

И колледжи города Алматы активно занимаются этой деятельностью. Так, практически во всех учреждениях образования действуют бесплатные творческие кружки по интересам и спортивные секции, в которых задействовано 16 700 студентов.

Ежегодно проводятся Студенческие Спартакиады по самым распространенным видам спорта. В каждом из 85 колледжей города имеются, как минимум, две массовые молодежные организации, активно занимающиеся организацией досуга студентов. Это Клубы "Саналы Ұрпақ" и Студенческие Парламенты, в которых сегодня задействованы 22 000 студентов.

Также свою лепту в ориентацию студенческой молодежи вносит Конкурс профессионального мастерства среди студентов "WorldSkills", который проводится по 53 компетенциям.

Особое место в работе колледжей занимает также создание образовательной среды, свободной от насилия, способствующей развитию и самореализации детей, формированию у них безопасного образа жизни.

Например, в 2023 году педагоги колледжей Алматы прошли обучение в таких организациях, как "Альянс студентов Казахстана" и Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи Алматы Дарыны.

Таким образом, в колледжах четко организована и эффективно проводится работа по полноправному воспитанию студенческой молодежи и качественной организации досуга. Причем эта работа велась и до появления сериала "Слово пацана". Появление же этого сериала только стало лишним стимулятором еще более сильной активизации работы в деле воспитания молодежи.

Поэтому я считаю, что если родители будут уделять пусть небольшое время диалогу со своими детьми, а в учебных заведениях на всех уровнях будет проводиться работа по организации досуга детей, которой будут руководить педагоги, знающие интересы подростков, то никакие сериалы не смогут заставить детей "выйти на улицу и создать молодежные дворовые банды".

- И еще в продолжении предыдущего вопроса. Осенью прошлого года утверждена "Единая программа воспитания" для учащихся школ и колледжей, с целью воспитания трудолюбия, честности, созидательности на основе прививания общечеловеческих и национальных ценностей. Сыграла ли она свою положительную роль?

- В сентябре 2023 года по инициативе Министра просвещения Республики Казахстан была принята Единая программа воспитания "Біртұтас тәрбие". Отличительной особенностью от других программ стал новый ценностный подход к воспитанию детей и молодёжи. У подрастающего поколения формируются три главных ценности: национальные интересы, стремление и совесть.

Концепция Программы направлена на воспитание образованного, честного, благородного поколения, способного укрепить самобытность страны и создать справедливое общество, основанное на национальных ценностях.

Стратегическая цель Программы: вырастить поколение, впитавшее общечеловеческие и национальные ценности.

На сегодня в восьми районах города определены базовые школы по реализации программы.

Стартовали два волонтёрских проекта совместно с Региональным офисом ЮНЕСКО Алматы при участии Международного Центра Сближения Культур под эгидой ЮНЕСКО, Казахстанской Национальной федерации Клубов ЮНЕСКО: "Школа молодых тренеров по межкультурному диалогу" и "Школа молодых медиатренеров". В рамках проектов готовят из числа школьного самоуправления организации образования готовят тренеров для проведения тренингов по принципы "равный- равному".

Также проводятся широкомасштабные городские социальные проекты "Профессия моей мечты", "Весь мир в моём классе!", "Дни открытых дверей", проводится консультирование, посещение выпускниками школ различных производств и предприятий, XXII Казахстанская Международная выставка "Образование и карьера", в рамках реализации национального проекта "Төрт тоқсан – төрт өнер" по развитию национального интереса к культуре и искусству Казахстана 1655 алматинских ребят приняли участие в республиканском мероприятии "Ақындар айтысы".

Во всех школах начали работу Центры педагогической поддержки родителей (ЦППР), в состав которого вошли психологи школы, соцпедагог, классные руководители и администрация.

- В стране остается актуальной проблема с нехваткой мест в общежитиях в колледжах. Как данный вопрос решается в Алматы? Сколько колледжей планируется построить в 2024 году?

- На сегодня в Алматы имеются 11 общежитий при 10 государственных колледжей, проживают в общежитиях более 2150 студентов.

В настоящее время дефицит мест в студенческих общежитиях для иногородних студентов составляет более 2500 койко-мест.

Мероприятия по решению данной проблемы предусмотрены в Дорожной карте по реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года.

В марте 2023 года открыто общежитие в Ауезовском районе на 60 койко-мест.

В конце 2022 года выкуплено 4-х этажное здание под общежитие расположенного также в Ауезовском районе на 120 койко-мест, открытие общежития запланировано на текущий год.

Постановлением акимата передано действующее общежитие на 300 койко-мест на баланс колледжа, расположенное в Алмалинском районе, которое будет открыто в текущем году.

Также планируется возврат здания бывшего общежития колледжа, расположенного в Бостандыкском районе на 150 койко-мест.

В рамах Дорожной карты запланировано строительство 5 общежитий на 1320 мест.

В итоге до 2025 года будет введено в эксплуатацию 1890 койко-мест для студентов колледжей.

- С начала 2023 года на 25% были повышены зарплаты педагогов школ и колледжей. Как это повлияло на рост кадрового состава в учебных заведениях? Учитывая, что они регулярно проходят курсы повышения квалификации и международную стажировку, насколько выросло качество предоставляемого педагогами образования?

- Ежегодное повышение заработной платы педагогов, осуществляемое благодаря поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева, дает положительный эффект и в школе, и в системе ТиПО.

Как известно, Казахстан вошёл в топ-50 стран по математике и естествознанию, согласно результатам международного исследования PISA-2022. Об этом 5 декабря текущего года сообщили в Министерстве просвещения РК. Радует, что большой вклад в повышение образовательного рейтинга страны внес город Алматы.

Глобальный рейтинг PISA – это одна из важных международных систем оценки качества знаний. Положительным моментом является повышение рейтинга Казахстана с 69 места в 2018 году до 46 места – в 2022 году. По данным Министерства просвещения РК, в целом среди 81 страны Казахстан занял 46 место по математике, по чтению – 61 место, по естествознанию – 49 место.

При этом, показатели школьников Алматы по всем национальным и международным рейтингам, по сравнению с другими регионами страны, остаются стабильно высокими. По результатам исследования PISA-2022, в разрезе страны Алматы занял первые места по направлениям "Математическая грамотность" и "Естественнонаучная грамотность".

Так, по математической грамотности средний балл Алматы составил – 453, что является выше среднего по стране – 425.

По естественнонаучной грамотности средний балл составил – 458, что также выше среднего балла по всему Казахстану – 423.

Между тем, в области читательской грамотности средний балл Алматы составил 423, что также выше среднего по стране (386 баллов). По читательской грамотности Алматы занял 3 место в общем рейтинге по стране.

Кроме этого, по итогам результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО), ученики 4 и 9 классов города среди остальных регионов Казахстана второй год подряд занимают лидирующие позиции.

Также уже 18 лет олимпийская команда школьников Алматы становится обладателем звания "Лучшая олимпийская команда". За 2023 год 899 школьников города приняли участие в 22 международных олимпиадах и конкурсах, победителями и призерами были признаны 102 учащихся. Также 458 школьников приняли участие в 34 республиканских олимпиадах и конкурсах, 252 учащихся стали победителями и призерами.

На городском конкурсе "Алматы ұстазы" ежегодно участвует более 2000 молодых педагогов. 5 из них стали обладателями гранта в размере 5 млн тенге и 8 прошли международную стажировку.

Хочется отметить, что учитель английского языка школы-гимназии №200 Наурызбайского района Ишангалиева Айгуль Максотовна вошла в топ-50 педагогов мира и была награждена сертификатом и медалью Книги мировых рекордов "За выдающийся вклад в развитие образования и культурного наследия на службе человечества".

Колледжи Алматы при поддержке Управления образования ежегодно проводят Региональный чемпионат WorldSkills Almaty по компетенциям WorldSkills Kazakhstan и WorldSkills International.

В ноябре 2023 года в Астане в Международном выставочном центре "EXPO" прошел республиканский чемпионат WorldSkills – 2023, в котором приняли участие 32 студента и 30 экспертов во всех 30-ти компетенциях. По завершению Республиканского чемпионата город Алматы занял 2-е общекомандное место.

Победители занявшие призовые места по итогам республиканского чемпионата, будут принимать участие в международном чемпионате WorldSkills, который пройдет во городе Лион (Франция) с 10 по 15 сентября 2024 года.

Также по итогам республиканского конкурса "Лучший педагог" 6 учителей (2 учителя школ и 4 преподавателя колледжа), это наибольшее число призеров в разрезе регионов, стали обладателями гранта в размере 3 млн тенге.