Дети бегали босиком по снегу: кадры из детсада в Актобе прокомментировали в Управлении образования

Казахстанцы обсуждают видео в социальных сетях, на котором воспитанники детского сада в Актобе бегают в летней одежде босиком по снегу, сообщает Zakon.kz.

Бегущих детей по снегу выложил у себя на странице детский сад №40 "Балдаурен".





В пресс-службе Управления образования Актюбинской области сообщили, что на видео попала группа закаливания.



"Группа закаливания осуществляет свою деятельность с 1990 года. За 30 лет существования группы разработана система закаливания, в которую включены дыхательная гимнастика, обливание ног водой разной температуры, босохождение и массаж стоп, расширенное умывание и другие приемы. До 2020 года занятия закаливанием были включены в вариативную программу "От всех болезней нам полезны солнце, воздух и вода", с 2022 года данная программа является программой дополнительных платных услуг", – прокомментировали в Управлении образования.

В ведомстве также отметили, что запись детей проводится по заявлению родителей. В жаркие дни дети получают воздушные ванны и обливание ног теплой водой с дальнейшим понижением температуры воды на один градус.

Этот ролик вызвал бурную реакцию среди казахстанцев. Они начали оставлять комментарии под роликом:

Кто-то смеется, а кто-то прям рыдает. Всех подряд нельзя. У всех разный иммунитет. И нужна подготовка.

А родители вообще в курсе?

О это лучшее, что я увидела сегодня! И не слушайте тут советчиков. У этих детей свои родители есть, а они пусть со своими по поликлиникам бегают.



