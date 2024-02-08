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Вынуждены ползти по сугробам: фельдшеры из Хромату восхитили Казнет

Вынуждены ползти во сугробам: фельдшеры из Хромату восхитили Казнет Фото: pixabay
Фельдшеры в Хромтау Актюбинской области с трудом могут добраться до пациентов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "24KZ", из-за снежных заносов кареты скорой помощи останавливаются на полпути. Врачам пришлось идти дальше пешком.

"В итоге к пациенту, который жаловался на сердце, они добирались час", – пишет телеканал.

Видео с хромтаускими фельдшерами завирусилось в Казнете. Казахстанцы начали оставлять одобряющие комментарии: 

  • Красавчики и все равно у людей будет возмущение, почему скорой долго нет.
  • Самые честные люди. Благословит вас Господь и сохранит вас.
  • Молодцы, несмотря на такую погоду.
  • Какая сложная и ответственная профессия. Дай Бог вам здоровья ребята.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в двух районах Актюбинской области из-за непогоды.

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Айсулу Омарова
Актюбинская область Хромтау
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