Вынуждены ползти по сугробам: фельдшеры из Хромату восхитили Казнет

Фельдшеры в Хромтау Актюбинской области с трудом могут добраться до пациентов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал "24KZ", из-за снежных заносов кареты скорой помощи останавливаются на полпути. Врачам пришлось идти дальше пешком.

"В итоге к пациенту, который жаловался на сердце, они добирались час", – пишет телеканал.

Видео с хромтаускими фельдшерами завирусилось в Казнете. Казахстанцы начали оставлять одобряющие комментарии:

Красавчики и все равно у людей будет возмущение, почему скорой долго нет.

Самые честные люди. Благословит вас Господь и сохранит вас.

Молодцы, несмотря на такую погоду.

Какая сложная и ответственная профессия. Дай Бог вам здоровья ребята.

Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в двух районах Актюбинской области из-за непогоды.