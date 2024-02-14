Школьники из нескольких областей РК переведены на дистанционку

Из-за неблагоприятных погодных условий 14 февраля многие казахстанские школьники останутся дома. На дистанционное обучение переведены в ВКО, Абайской области, Семее, Павлодаре и Астане, сообщает Zakon.kz.

"В Абайской области занятия для учащихся 1-11 классов первой смены Жарминского, Аксуатского и Кокпектинского районов, а также города Семей переведены на дистанционный формат обучения. Остальные школы районов и городов области Абай учатся в штатном режиме", – говорится в сообщении областного управления образования.

Из-за сложных погодных условий на дистанционное обучение 14 февраля переведены школьники с нулевого по 11 класс в Семее. Также дома остаются в Жарминском, Аксуатском и Кокпектинском районах Абайской области. В ВКО из-за 30-градусных морозов также онлайн будут учиться школьники нескольких районов. В Усть-Каменогорске отменены занятия для школьников до девятого класса. В Риддере – для младшей школы. В Павлодаре также не идут в школу с первого по четвертый класс.

В Астане дистанционно сегодня учатся школьники до четвертого класса.

Ранее сообщалось, что из-за плохой погоды в 11 областях Казахстана введено ограничение движения транспорта.