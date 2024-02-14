Двухнедельный ремонт канализации: полиция предупредила столичных водителей

Полиция Астаны выступила с важным обращением к водителям. В столице пройдет двухнедельный ремонт канализации по улице Алимбаева, сообщает Zakon.kz.

Полицейские уточнили и предупредили:





"С 17 февраля по 1 марта 2024 года будут восстанавливать канализационные сети по улице Алимбаева в районе проспекта Тауелсыздык и улицы Мунайтпасова".

На пересечении Тауелсыздык и Мунайтпасова изменится организация движения и режим работы светофора.

Сквозной проезд по Алимбаева исключается, участок от Белжайлау до Тауелсыздык полностью перекроют.

В детскую больницу №1 и поликлинику №13 можно будет проехать со стороны Тауелсыздык, в микрорайон Энергетик – со стороны Токпанова.