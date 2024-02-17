Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В центре Алматы полиция задержала пьянного водителя с наркотиками

В центре Алматы полиция задержала пьянного водителя с наркотиками Фото: pexels
Пьяный водитель задержан в центре Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, автомашина Faw была замечена экипажем патрульной полиции на пересечении улиц Богенбай батыра и Досмухамедова. В салоне находились двое мужчин, поведение которых стражам порядка показалось подозрительным.

"Чуть позже было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при личном досмотре мужчины было найдено вещество растительного происхождения. Назначена экспертиза. Материал административного производства на предмет управления ТС в состоянии опьянения для принятия решения направлен в суд", – говорится в сообщении.


Отмечается, что автомашина водворена на специализированную штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что заместитель акима Зерендинского района Акмолинской области получил 15 суток ареста за езду в нетрезвом состоянии.

Читайте также

Усыновленных детей эксплуатировали как рабов в Улытауской области – Закиева
аэропорт Алматы
Цепная реакция: в аэропорту Алматы объяснили, почему задерживаются рейсы
Инватакси в Уральске, уральцы с инвалидностью остались без такси
В Уральске 300 человек с инвалидностью в морозы остались без транспорта
Диана Абдуллаева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
МВД Казахстана обратилось с важным заявлением к водителям
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты в Казахстане
КНБ
КНБ начал операцию по задержанию религиозных радикалов в Казахстане
Восьмилетний мальчик потерялся в сильный мороз в Астане
Восьмилетний мальчик потерялся в сильный мороз в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: