В центре Алматы полиция задержала пьянного водителя с наркотиками

Пьяный водитель задержан в центре Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, автомашина Faw была замечена экипажем патрульной полиции на пересечении улиц Богенбай батыра и Досмухамедова. В салоне находились двое мужчин, поведение которых стражам порядка показалось подозрительным.

"Чуть позже было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при личном досмотре мужчины было найдено вещество растительного происхождения. Назначена экспертиза. Материал административного производства на предмет управления ТС в состоянии опьянения для принятия решения направлен в суд", – говорится в сообщении.





Отмечается, что автомашина водворена на специализированную штрафстоянку.

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