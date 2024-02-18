Занятия отменили в школах и колледжах в Астане

Фото: Zakon.kz

В Астане учащихся школ и колледжей первой смены перевели на дистанционный формат обучения в понедельник, 18 февраля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на столичное управление образования.

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