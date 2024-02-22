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Уровень воды на реке Или продолжает подниматься в Алматинской области

Уровень воды на реке Или продолжает подниматься в Алматинской области Фото: pixnio
Дополнительную информацию по поднятию уровня воды на реке Или предоставили корреспонденту Zakon.kz в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Как уточнили в областном ДЧС, по состоянию на 8:00 22 февраля 2024 года уровень воды на реке Или составил 477 см.

"На реке Или стоит ледостав, угрозы населенным пунктам нет. Ближайший населенный пункт к реке Или – с. Шарын находится на расстоянии 15 км. После проведения визуального обследования с использованием БПЛА (дрон) оперативной группой ДЧС установлено, что на данном участке русла реки образовался ледостав (справочно: на данном участке ледостав образуется ежегодно)".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ведомстве заверили, что перелива воды и подтоплений не наблюдается, угрозы населенным пунктам, строениям и хозяйственным постройкам нет.

"Обстановка находится на контроле, круглосуточный мониторинг продолжается".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

21 февраля 2024 года в Алматинской области уровень воды резко подскочил на реке Или. По данным ДЧС региона, уровень воды на 8:00 составил 462 см, при критическом уровне в зимнее время – 500 см.

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