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Законодательство РК

Школы в семи регионах Казахстана угрожали взорвать школьники и иностранцы

угрозы взорвать школы в Казахстане Фото: pexels
Председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова в СЦК рассказала детали угроз устроить теракты в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что появились специальные Telegram-чаты, где размещают угрозы устроить стрельбу в разных школах Казахстана. 

"Информация из семи регионов такого рода поступает. Хочу отметить, что только в двух вовлечены наши детки. Это Карагандинская область и Астана. По отношению к их родителям приняты административные меры наказания, штрафы, предупреждения. Все остальные – это извне, не из нашей страны. Соответственно, этим вопросом занимается МВД", – сообщила председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

Она также прокомментировала вопрос о дополнительном ужесточении наказания за такого рода деяния.

"Я считаю, что и без того достаточно серьезное наказание предусмотрено за это – штрафы. Думаю, что это должно остановить распространение такой фейковой информации. Но это вопрос воспитания – как в семье, так и в школе", – указала она

26 января в Актобе из-за угрозы терактов в школы не пришли почти 50 тысяч детей. 5 февраля в Павлодаре почти половина учеников первой смены не пришли в школы после сообщений о терактах.

5 февраля угрозы терактов в школах Казахстана прокомментировали в МВД.

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