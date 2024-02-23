Жители коттеджного городка в Астане в мороз остались без света и тепла

В Астане жители коттеджного городка Garden Village остались без света и тепла, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz жители Garden Village, света нет с 9:00 22 февраля.

"Так как в городке до сих пор нет обещанного газа, и мы используем электрическое отопление, сейчас ситуация очень неприятная", – рассказали они.

В акимате Есильского района Астаны сообщили, что все сети коттеджного городка находятся на балансе застройщика.

"По информации BI Group поврежден кабель, ведутся работы по подключению ДГУ (дизель-генераторной установки). Восстановление электроэнергии планируется в течение часа", – рассказали в акимате.

Ранее сообщалось, что из-за аварии остался без газоснабжения микрорайон Горный гигант в Медеуском районе Алматы.