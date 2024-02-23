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Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики в большинстве городах РК

Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики в большинстве городах РК Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 23 февраля в Актобе, Атырау, Костанае, Павлодаре, Петропавловске, Риддере, Семее, Усть-Каменогорске, днем в Караганде, Темиртау, а также в Алматы, Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что 20 автодорог в семи областях Казахстана закрыты из-за мороза.

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