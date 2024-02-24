Намазхана появилась в аэропорту Астаны

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев 24 февраля 2024 года обратился к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Обращение появилось в Telegram-канале воздушной гавани столицы.

"Мы рады объявить, что завершена реконструкция молельной комнаты для совершения намаза в терминале внутренних вылетов. Мужская и женская комнаты для намаза находятся на первом этаже в зале прилета, обеспечивая удобство и комфорт для пассажиров и посетителей", – говорится в сообщении.

Кроме того, еще одна намазхана доступна в стерильной зоне Т2 на втором этаже Международного аэропорта Астаны.

"Пассажиры могут совершить один из столпов ислама – намаз – перед вылетом. Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить удобные условия для совершения намаза для всех наших пассажиров. Надеемся, что эти усовершенствования помогут сделать ваше путешествие более спокойным и комфортным. Желаем вам приятных поездок!" Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев

20 февраля 2024 года министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал вопрос открытия намазхана в школах Казахстана.