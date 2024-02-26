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В "тематическом" баре Красноярска провели сомнительную вечеринку

Вечеринка в Красноярске Фото: pixabay
Красноярский "тематический" бар устроил 23 февраля травести-вечеринку по случаю празднования Дня защитника Отечества. Теперь работу бара проверяет полиция. В МВД обратилась Екатерина Мизулина, сообщает Zakon.kz.

На вечеринку обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета", член общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В Красноярске ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации", – написала она в своем Telegram-канале.

В результате, в отдел полиции №10 МУ МВД России "Красноярское", для проверки были доставлены 12 человек. Всего же полицейскими, из числа посетителей и персонала увеселительного заведения, были проверены 19 человек. С каждого из них получены объяснения.

"Полицейские провели в баре проверку на наличие запрещенных предметов и веществ, а также проверили реализуемую алкогольную продукцию".МВД РФ

А в Алматы 13 февраля этого года желтоксановцы вышли к памятнику "Тәуелсіздік таңы" с требованием законодательно запретить ЛГБТ-пропаганду в стране.

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