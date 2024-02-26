Аким Касымбек пообещал весну без потопов: Астана не поплывет
Фото: pixabay
Аким Астаны Женис Касымбек в кулуарах встречи с жителями района "Сарыарка" 26 февраля 2024 года отметил, что акимат активно готовится к весне, и столица, по его словам, не поплывет, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что в столице есть сложные участки. К примеру, ближе к пос. Ильинка.
"Мы там активно работу проводим, чтобы не поплыть, и не поплывем. У нас исторически есть сложные участки, которые в силу того, что находятся рядом с Ишимом и Нурой, имеют такую опасность. Но мы по ним активно работаем, и ЧС активно работает. Сами жители это понимают, поэтому вывоз активно идет. Но надеемся, что и весна будет соответствующей, готовность, в целом, есть. Мы ежедневно это сейчас (прорабатываем. – Прим. ред.), вопрос уже становится номер один. Отопительный сезон потихоньку завершается, наступает поводковый сезон".Женис Касымбек
На встрече с жителями аким обсудил много насущных вопросов, в том числе повышение цены за проезд на общественном транспорте. По словам Жениса Касымбека, стоимость должна была повыситься уже очень давно.
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