Акима, нагрубившего сельчанам, наказали в Костанайской области

Совет по этике департамента Агентства по делам госслужбы Костанайской области рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима Пешковского сельского округа Федоровского района Амирбека Ержанова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Наша газета", 26 января в департамент поступило обращение от жителя с. Пешковка о нарушении акимом требований Этического кодекса госслужащих РК и неисполнении им своих должностных обязанностей.

Департаментом была проведена внеплановая проверка, в ходе которой выяснилось, что 22 января в здании акимата прошло собрание местного сообщества. Рассматривали отчет об исполнении бюджета за 2023 год, а также обращение местного жителя Куликова.

"Поэтому Куликов пришел на собрание вместе с еще двумя сельчанами – братьями Иватовыми. Ержанов попросил их выйти из кабинета и пояснил, что вопросы на повестке дня не затрагивают их интересы. Перед началом собрания он хотел выйти из помещения, где оно планировалось, но на пути у него стояли Иватовы и Куликов, которые не пропускали его. Ержанов сказал им: "Выйдите! Не быкуйте!" – говорится в статье.

Отмечается, что в ходе проверки аким отрицал, что произнес выражения: "Кайрат, не быкуй!" и "Вали отсюда!", указанные в обращении Иватова, а также пояснил, что "в его адрес иные слова, унижающие его честь и достоинство не произносил, бестактность не проявлял, факты грубости и некорректного поведения не допускал".



"Опрошенные члены собрания местного сообщества, а также главный специалист аппарата акима подтверждают, что Ержанов произнес выражение "Выйдите! Не быкуйте!", однако других грубых высказываний в адрес Иватова не допускал. При этом Куликов, пришедший вместе с Иватовым, утверждает, что Ержанов раздраженным голосом ответил "Не быкуй! Выйди!". Других оскорблений и унижений кроме этого по его словам не было. Ержанов указал, что данное выражение было адресовано всем троим, а не только Иватову, так как они все стояли в один ряд. При этом Ержанов не считает данное выражение оскорбительным, но отмечает, что в данном контексте применил его неправильно" – пишет издание.

Члены совета по этике решили, что нарушение со стороны акима есть, но наказать его нужно минимально, так как опыт работы акима большой. На должности акима Пешковского Амирбек Ержанов работает с 21 апреля 2003 года – почти 21 год.



В итоге большинство проголосовали за взыскание в виде замечания.

19 февраля 2024 года стало известно, что Зерендинский районный суд признал акима Викторовского сельского округа Зердинского района Виктора Рукавишникова виновным в езде в пьяном виде, его арестовали на 15 суток.