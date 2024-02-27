Фотограф показал, как рыбачит большая белая цапля на Сайране
На кадрах цапля охотится на османа.
"В этот раз я увидел на полынье сразу пять цапель. Грациозная птица осторожно передвигается в воде, резкий удар клювом и ничего не подозревающая рыба уже вынута из реки, шансов на спасение нет. Передвигая добычу по клюву, цапля глотает её целиком. На данных снимках цапля охотится на османа – это рыба эндемик нашего Алатау. Поэтому у меня получились очень ценные снимки! Ведь если задуматься – в 2024 году, в центре двухмиллионного мегаполиса можно увидеть настоящую дикую природу с эндемичными видами! Это ведь чудо, и это нужно беречь", - написал фотограф в Instagram.
Фото: Instagram.com/dots_foto
Комментаторы написали, что восхищены работой мастера:
- Фото супер. И открытие на Сайране Цапля Рыбу ловит. Удивили.
- Я просто поражена, как же Вам удаётся их заснять??? Не могу поверить, что в центре мегаполиса такое чудо! А знаете, сегодня во двор к моим родителям прилетели свиристели, это в Талдыкоргане. Они прилетели на раечку, мелкая такая, видимо что-то осталось на макушке. Родители радовались как дети. Папа даже спаниеля запер, чтобы не спугнул
- Сайран нужно делать заповедником внутри города. Почему нужно все гробить инвоциями?! Цапля посреди города дикая это же чудо
- Как вы правы насчёт "природы" в городе - я именно так всегда говорила, что Сайран - это кусок природы в центре города. И уж лучше пусть не трогают, не "улучшают" там ничего, просто делают уборку и всё. А то наши местные "умельцы" так всё "улучшают", что хочется рыдать, глядя на результаты их "улучшений". Ну и просто плач моей души - от прежней Алма-Аты, моего родного города, города детства, почти ничего не осталось Я - 1974-го. Город тогда и сейчас - два разных места и это очень досадно.
Ранее Дмитрий Доценко опубликовал фотографии свиристелей, которых он заметил в городе.