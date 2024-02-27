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Фотограф показал, как рыбачит большая белая цапля на Сайране

Фотограф показал, как рыбачит большая белая цапля на Сайране Фото: Instagram.com/dots_foto/
Талантливый казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал удивительные кадры рыбалки белой цапли на городском алматинском озере Сайран. Как выяснилось, уже несколько лет цапли останавливаются здесь на зимовку, сообщает Zakon.kz

На кадрах цапля охотится на османа. 

"В этот раз я увидел на полынье сразу пять цапель. Грациозная птица осторожно передвигается в воде, резкий удар клювом и ничего не подозревающая рыба уже вынута из реки, шансов на спасение нет. Передвигая добычу по клюву, цапля глотает её целиком. На данных снимках цапля охотится на османа – это рыба эндемик нашего Алатау. Поэтому у меня получились очень ценные снимки! Ведь если задуматься – в 2024 году, в центре двухмиллионного мегаполиса можно увидеть настоящую дикую природу с эндемичными видами! Это ведь чудо, и это нужно беречь", - написал фотограф в Instagram.

Фотограф показал, как рыбачит большая белая цапля на Сайране

Фото: Instagram.com/dots_foto

Комментаторы написали, что восхищены работой мастера:

  • Фото супер. И открытие на Сайране Цапля Рыбу ловит. Удивили.
  • Я просто поражена, как же Вам удаётся их заснять??? Не могу поверить, что в центре мегаполиса такое чудо! А знаете, сегодня во двор к моим родителям прилетели свиристели, это в Талдыкоргане. Они прилетели на раечку, мелкая такая, видимо что-то осталось на макушке. Родители радовались как дети. Папа даже спаниеля запер, чтобы не спугнул
  • Сайран нужно делать заповедником внутри города. Почему нужно все гробить инвоциями?! Цапля посреди города дикая это же чудо
  • Как вы правы насчёт "природы" в городе - я именно так всегда говорила, что Сайран - это кусок природы в центре города. И уж лучше пусть не трогают, не "улучшают" там ничего, просто делают уборку и всё. А то наши местные "умельцы" так всё "улучшают", что хочется рыдать, глядя на результаты их "улучшений". Ну и просто плач моей души - от прежней Алма-Аты, моего родного города, города детства, почти ничего не осталось Я - 1974-го. Город тогда и сейчас - два разных места и это очень досадно.

Ранее Дмитрий Доценко опубликовал фотографии свиристелей, которых он заметил в городе.


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