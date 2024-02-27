Казахстанцы могут оценить качество новых школьных учебников

В Министерстве просвещения Казахстана 27 февраля 2024 года заявили, что граждане могут принять участие в обсуждении новых школьных учебников и оценить их качество, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Республиканском научно-практическом центре экспертизы содержания образования Минпросвещения РК, общественные обсуждения вновь разработанных учебников проводятся с 12 февраля.

Поделиться конструктивным мнением представители общественности и научно-педагогического сообщества по качеству содержания, структуры, методическим подходам, языку изложения и оформлению учебников могут на сайте talkylau.ebmso.edu.kz. На нем доступны вновь разработанные учебники:

для 3 класса "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Русский язык" (для школ с не русским языком обучения), иностранные языки (английский язык, французский язык);

для 3, 9-11 классов "Немецкий язык";

для 5-9 классов "Глобальные компетенции" учебники в бумажном варианте;

электронные учебники по предмету "Цифрлық сауаттылық/Цифровая грамотность" для 3 класса.

"Возможность принять участие в общественном обсуждении есть у представителей научно-педагогического сообщества, методистов, ученых, а также неравнодушных к качеству учебников казахстанцев. Для этого необходимо выполнить следующие пункты: зарегистрироваться на веб-портале, ознакомиться с обезличенными оригинал-макетами учебников и во вкладке "добавить комментарий" написать и отправить конструктивные комментарии, предложения и замечания касательно содержания и структуры учебников". Пресс-служба Минпросвещения РК

Ранее стало известно, что опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей", который, в частности, предусматривает ограничение использования мобильных телефонов в школах. О чем еще говорится в этом законе, подробнее по ссылке.