Двойное убийство в Актобе: наказали сотрудника ДЧС, не реагировавшего на звонок о помощи

В Актобе суд признал виновным сотрудника экстренной службы, который почти час не реагировал на звонок раненной 13-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", 31-летнего сотрудника ДЧС признали виновным по статье "Халатность".

Во время его дежурства позвонила 13-летняя девочка и просила срочно вызвать помощь. Говорила, что убили ее маму и брата, а сама она истекает кровью.

"В ходе телефонного разговора с Игнатьевой достоверно установил ее адрес проживания, сотовый номер и экстренные обстоятельства, свидетельствующие о явной угрозе жизни и здоровью человека, наступившей в результате тяжкого и жестокого преступления против личности. Однако Бержанов, не воспринимая всерьез совершенное против Игнатьевой и ее семьи особо тяжкое преступление, привел небрежное исполнение своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к своей службе", – сказал судья Ахметкали Мулдагалиев.

Отмечается, что бывший сотрудник ДЧС своей вины не признал. Суд учел, что обвиняемый воспитывает двоих маленьких детей.

"Суд приговорил Бержанова Абылайхана признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 371, части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Взыскать с Бержанова в пользу опекуна один миллион тенге в счет морального вреда", – сказал судья, оглашая приговор.

29 марта 2023 года в одной из квартир жилого дома в Актобе нашли убитыми 35-летнюю женщину и ее 16-летнего сына. 13-летняя дочь погибшей выжила и ее с ножевым ранением госпитализировали. В реанимации она провела почти две недели.



Подозреваемого в убийстве задержали спустя несколько дней, позднее он покончил с собой в следственном изоляторе.

16 декабря 2023 года выжившая девочка дала показания в суде. Она рассказала, как выжила и как сложно ей было вызвать помощь. Девочка несколько раз пыталась вызвать скорую, но после ранения ей было сложно нажимать кнопки телефона. После того, как удалось дозвониться, в службе спасения приняли ее звонок за шутку и посоветовали не баловаться. Врачи приехали на вызов только спустя 55 минут.