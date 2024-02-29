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Полиция остановила машину с почти 600 штук рогов сайги в Уральске

Полиция остановила машину с почти 600 штук рогов сайги в Уральске Фото: polisia.kz
Почти 600 штук рогов сайги обнаружили полицейские в машине в Уральске, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, полицейские остановили машину в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер".

"За рулем находился житель Атырауской области. Он водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", – говорится в сообщении.

12 февраля 2024 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса сообщил, что регулирование популяции реликтовой антилопы – сайги в Казахстане приостановлено с 10 февраля.

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