Полиция остановила машину с почти 600 штук рогов сайги в Уральске
Фото: polisia.kz
Почти 600 штук рогов сайги обнаружили полицейские в машине в Уральске, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, полицейские остановили машину в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер".
"За рулем находился житель Атырауской области. Он водворен в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование", – говорится в сообщении.
12 февраля 2024 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса сообщил, что регулирование популяции реликтовой антилопы – сайги в Казахстане приостановлено с 10 февраля.
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