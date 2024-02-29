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Видео о влюбленности маленькой каратистки вызвало восторженные отзывы у интернет-пользователей

Каратисты Фото: pixabay
В казахстанских соцсетях набирает популярность видео c маленькой каратисткой, которая, по предположению ее мамы, влюбилась в мальчика из этой же секции, сообщает Zakon.kz.

Видео c маленькой влюбленной каратисткой, опубликованное 20 февраля на странице ее мамы в Instagram, набрало свыше трех млн просмотров. Со слов женщины, ее дочь уже более двух месяцев с удовольствием посещает занятия по карате. А в последнее время малышка стала проситься на тренировки пораньше. Помимо того, что Медина спешит на тренировку за час до их начала, она постоянно спрашивает у мамы, будет ли на занятиях мальчик по имени Шапагат.

"После того, как я заметила эти моменты, начала разговаривать с ней. И она призналась, что мальчик Шапагат, которому девять лет, ей нравится. Не хочется думать, что это ее первая любовь, но... все мы были детьми", – с волнением делится женщина.
"Малышка, ты так быстро растешь. Можно, пожалуйста, продлить время? Я не успеваю наслаждаться твоим детством", – подытожила свой пост в Instagram женщина.

Судя по комментариям, начинающая спортсменка и ее возлюбленный живут в Астане. Также комментаторы отметили хороший вкус у Медины, а некоторые стали делиться воспоминаниями своей детской и первой влюбленности.

А по случаю 30-летия принятия Казахстаном Конвенции ООН о правах ребенка корреспондент Zakon.kz рассказал о другой жительнице Астаны, у которой дети рождаются, как по заказу.

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Алия Абди
Астана Казахстан
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