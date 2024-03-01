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Турнир по паранастольному теннису впервые прошел в Астане

Турнир по паранастольному теннису впервые прошел в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 18:26 Фото: акимат Астаны
В Астане впервые прошел турнир по паранастольному теннису ITTF Fa20 Astana para open 2024, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В соревнованиях, которые пройдут с 1 по 3 марта, примут участие лучшие параспортсмены из 18 стран мира. Среди них паралимпийские чемпионы Елена Прокофьева (Россия), Уилл Бейли (Великобритания), Алена Канова (Словакия), чемпион лондонских Паралимпийских игр, четырехкратный чемпион мира Томми Урхайг (Норвегия) и несколько Паралимпийских игр, призеры чемпионатов мира.

Турнир по паранастольному теннису впервые прошел в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 18:26

Фото: акимат Астаны

В церемонии открытия приняли участие заместитель акима города Астаны Есет Байкен, руководитель управления физической культуры и спорта города Астаны Василий Левит.

"Мы рады, что турнир по паранастольному теннису впервые проводится в Астане. В нем принимают участие около 150 лучших спортсменов из почти 20 стран мира. Желаю всем удачи!" – сказал заместитель акима столицы Е. Байкен.
Турнир по паранастольному теннису впервые прошел в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 18:26

Фото: акимат Астаны

Отметим, что турнир уровня ITTF Fa20 para open проводится 14 раз в год, 4 из них считаются соревнованиями, позволяющими набрать очки на парижских Паралимпийских играх. По итогам соревнований в столице спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх. Казахстан представляют 53 спортсмена в 11 категориях.

Турнир по паранастольному теннису впервые прошел в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 18:26

Фото: акимат Астаны

"Я рад, что в Астане прошел турнир такого уровня. Соперники в 9-й категории очень сильные. Особенно я бы назвала серебряного призера токийских Паралимпийских игр Мелиссу Таппер из Австралии. Я сделаю все возможное, чтобы стать чемпионкой", – рассказала одна из самых молодых участниц турнира в столице Алтынай Ерановна.

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