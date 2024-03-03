Мужчине по ошибке сделали вазектомию, хотя ему требовалась другая операция

В Аргентине мужчине по ошибке сделали вазектомию, хотя он пришел на обычную операцию, необходимую для лечения мочевого пузыря, сообщает Zakon.kz.

Роковая ошибка, которая испортила пациенту жизнь, закралась из-за смены даты операции. Изначально она была запланирована на вторник, но была перенесена на среду. В итоге врачи даже не уточнили по какой надобности пришел пациент и автоматически сделали операцию, которая всегда проводится по средам. В результате таких действий пациент стал бесплодным.

Своими переживаниями 41-летний мужчина поделился аргентинскому телеканалу El Doce.

"У меня трое взрослых сыновей… Но я мечтал о девочке", – растеряно сообщил он.

Папа римский Франциск, во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милея в феврале этого года, подшутил над его прической.