Экс-замакима Шымкента судят за дачу взятки замначальнику ДНКБ

В специализированном межрайонном уголовном суде рассматривают дело бывшего заместителя акима Шымкента Максута Исахова. Его обвиняют в даче взятки первому замначальнику ДНКБ города. Подробности резонансного дела — в материале корреспондента Zakon.kz.

Резонансный судебный процесс начался с выступления прокурора. По данным государственного обвинителя, дело Максута Исахова берет свое начало с мая 2020 года. Тогда, по данным представителя надзорного органа, был обвъявлен тендер на реконструкцию магистральных сетей трех улиц Шымкента на сумму 685 млн тенге. Победителем был определен ТОО "Корпорация "Сити-Строй". Потенциальным поставщиком, занявшим второе место, стало ТОО "АлемСтрой-1". Договор с победителями конкурса был составлен уже через несколько дней. Однако проигравшая компания "СТАРТ-СТРОЙ" была не согласна с итогами тендера и обратилась в суд.



"Решением специзиализированного межрайонного экономического суда от 2 июня 2020 года исковое заявление ТОО "СТАРТ-СТРОЙ" было удовлетворено в полном объеме. 9 сентября 2020 года заместитель акима Шымкента Исахов несмотря на то, что он в силу своих должностных полномочий не имел никакого отношения к вышеуказанному конкурсу, поскольку в тот период он не курировал деятельность управления государственных закупок, вызвал к себе в служебный кабинет замдиректора ТОО "СТАРТ-СТРОЙ" Егизбаева для разговора. В ходе разговора Исахов с целью извлечения выгод и преимущества для ТОО "Корпорация "Сити-Строй", то есть, лоббируя их интересы, используя свои должностные полномочия, вопреки интересам государственной службы, нарушая закон, потребовал от Егизбаева отказаться от конкурса в пользу ТОО "Корпорация "Сити-Строй", – зачитал обвинительный акт государственный обвинитель Мухтар Арыстанов.

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По данным надзорного органа, Исахов вместо вышеуказанного тендера пообещал замдиректору компании ТОО "СТАРТ-СТРОЙ" сделать их победителями в двух других конкурсах на сумму 11 млрд тенге. Последние от такого предложения отказались. После этого, как указано в обвинительном акте, экс-замакима Шымкента потребовал 187 млн тенге.

"Данное незаконное требование Исахов мотивировал тем, что у него перед Кайыпбековым имеется обязательство на указанную сумму денег. Если Егизбаев хочет получить вышеуказанный тендер, то ему придется выполнить его требования о передаче требуемых денег. На что Егизбаев, не дав конкретный ответ Исахову, попросил его предоставить ему определенное время для размышления над его требованиями, которые он не собирался выполнять, поскольку считал, что управление государственных закупок обязаны исполнить решение суда. Однако Исахов отказал ему в предоставлении времени и пригрозил воевать с ними до конца, если Егизбаев не исполнит его требования. Егизбаев, предположив, что Исахов покровительствует ТОО "Корпорация "Сити-Строй", включил диктофон своего мобильного телефона и записал содержание их беседы. Запись потом он добровольно предоставил следователю ДКНБ",– говорится в обвинительном акте.

После на Исахова завели дело по статье "Превышение власти". Чуть позже дело прекратили из-за отсутсвия состава преступления. Однако, как уверяет государственный обвинитель, Исахов, понимая, что это уголовное дело для него в любом случае ни чем хорошим не обернется, решил "подкупить" сотрудников департамента комитета национальной безопасности. Как выяснилось, Исахов попытался передать первому замначальнику КНБ 200 тысяч долларов. Только передача денег завершилась для экс-замакима арестом. На этот раз дело завели по статье "Дача взятки в особо крупном размере".

"Исахов, осознавая общественную опасность и возможные негативные последствия своего преступного намерения, в целях уклонения от возможной уголовной ответственности, действуя вопреки интересам государственной службы, грубо нарушая требования, решил путем дачи взятки в особо крупном размере должностному лицу ДКНБ Шымкента, избежать возможных негативных последствий, в том числе уголовной отвественности, которые могут последовать по итогам уголовного расследования. Действуя согласно своему преступному умыслу, Исахов начал интересоваться руководителем ДКНБ. Ему стало известно, что дело курирует первый заместитель начальника ДКНБ. Исахов решил вступить с ним в контакт для возможности прекращения уголовного преследования в отношения него за денежное вознаграждение в особо крупном размере", – заявил в суде прокурор Мухтар Арыстанов.

В суде быший высокопаставленный чиновник все обвинения полностью отрицал. По словам Максута Исахова, все было по-другому: наоборот первый заместитель ДКНБ от него требовал взятку и угрожал уголовным преследованием. Следующее заседание резонансного дело запланировано на 19 марта.

26 февраля стало известно, что в ходе предварительного слушания, сторона защиты попросила изменить Максуту Исахову меру пресечения, который находится в СИЗО. Оправдали свои доводы адвокаты плохим самочувствием подзащитного. Однако в ходе разбирательств этот факт не подтвердился.

Помимо этого адвокаты бывшего заместителя акима Шымкента ходатайствовали о том, чтобы дело рассматривали в суде другого региона. В итоге ходатайства стороны защиты оставили без удовлетворения.

Максута Исахова задержали 20 июля 2023 года. Информацию о задержании экс-заместителя акима Шымкента тогда подтвердили в Комитете национальной безопасности РК.



Исахов занимал должность заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Он родился 23 января 1974 года в Шардаринском районе Туркестанской (Южно-Казахстанской) области.