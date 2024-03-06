Неблагоприятные метеоусловия 7 марта прогнозируют в трех казахстанских городах

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 7 марта в Жезказган, Актобе и Алматы сообщает Zakon.kz.

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