На трассе Алматы-Бишкек образовались гигантские пробки

В соцсетях публикуют фото и видео километровых пробок, которые образовались на трассе Алматы - Бишкек, сообщает Zakon.kz

"Мегапробки на трассе Алматы-Бишкек ,не доезжая кафе "Авразия" начало пробки село Актерек, причина уточняется… советуем не выезжать", - пишут очевидцы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Алматы и по области ожидается сильный туман.

По сообщению на 23.00 сотрудники Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" проводят ночное патрулирование автодорог. В ходе осмотра уделяется особое внимание состоянию дорожного покрытия, дорожных знаков, освещения и оценивается текущее состояние проезжей части.

Содержание республиканских автодорог проводится круглосуточно на протяжении всего года. Здесь нет дня или ночи, субботы или красного дня календаря. Дорожные службы всегда находятся на вверенных им участках автодорог и обеспечивают проезд для автомобилистов.

"К текущему часу погодные условия в области стабильные, дорога чистая. Обеспечен бесперебойный проезд", - отмечалось в сообщении "КазАвтожола".