Известный футболист стал лицом саудовского бренда элитной одежды
Пресс-служба компании опубликовала 12 марта у себя на странице в Х соответствующее видео. На ролике футболист позирует в традиционной арабской мужской одежде.
كشختك وأناقتك ماتلقاها إلا من #سيار 🧡— سيار | Sayyar (@sayyargcc) March 12, 2024
اكشخ بشماغ "سجنتشر أر" نفس الـ GOAT 🐐#فخامة_ميسيhttps://t.co/p686dmvmIl pic.twitter.com/Fg1gR1Ak4j
По данным сайта бренда, цена на мужской головной убор шемаг составляет порядка 80 долларов. Официальным послом туризма Саудовской Аравии Мессии стал два года назад. Примечательно то, что за этот статус власти страны предлагали около шести млн евро в год другому футболисту – Криштиану Роналду, который впоследствии любезно отказался от данного предложения.
В феврале лидер американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси отдал свой восьмой "Золотой мяч" музею испанской "Барселоны", где уже на хранении находятся другие его награды.