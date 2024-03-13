После скандала с жертвой бытового насилия в Казахстане закроют шоу "Бірақ..."

Министр культуры и информации Аида Балаева заявила о закрытии ток-шоу "Бірақ...", сообщает Zakon.kz.

Несколько дней назад вокруг этого шоу разразился скандал. На одну из передач пригласили женщину, прожившую 18 лет в браке с тираном. Ей с шестью детьми удалось сбежать из Шымкента в Астану, где они уже попали в центр поддержки.

Пострадавшая согласилась прийти на шоу, но при условии, что ее лицо будет закрыто и на шоу не будет ее мужа. Но в итоге на передачу пришел и муж с целью "примириться и увидеть детей".

В соцсетях подобные действия организаторов телешоу вызвали волну возмущений.

Министр культуры Аида Балаева высказалась по этому поводу.

По ее словам, одними из главных задач Министерства культуры и информации являются пропаганда семейных ценностей, координация деятельности по защите материнства и детства, противодействие семейно-бытовому насилию.

"В этих целях 11 марта на канале "Хабар" вышла программа "Бірақ...", которая призвана не только озвучивать актуальные проблемы семей, но и способствовать выработке их решения. Однако в данном выпуске в прямом эфире редакция не смогла достичь поставленных задач, введя в заблуждение героиню и вызвав неоднозначную реакцию общества". Аида Балаева

Как отметила глава ведомства на странице в Facebook, национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобное.

"Прежде всего, редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично. Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала". Аида Балаева

В заключении министр заявила, что данное ток-шоу будет закрыто.

