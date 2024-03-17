Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минпросвещения опровергло фейк о том, что госорганы смогут отбирать детей у семей

Минпросвещения опровергло фейк о том, что госорганы смогут отбирать детей у семей, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 19:01 Фото: pixabay
Министерство просвещения Казахстана 17 марта сообщило, что в Сети распространяется информация о законодательных нормах, якобы позволяющих госорганам отбирать детей из семей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве опровергли эту информацию. 

"В последнее время в социальных сетях распространяется информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам отбирать детей из семей, которые рассматриваются в двух законопроектах по вопросам образования и защиты прав ребенка и по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Вся информация касательно отобрания детей из семей, которая распространяется в социальных сетях, является недостоверной", – говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что в рассматриваемых законопроектах и других законопроектах, находящихся в Мажилисе, нет ни одной нормы, связанной с вопросом отбирания детей из семей.

"Политика государства направлена на сохранение семьи, ребенка в кровной семье, приоритета родителей перед всеми другими лицами в вопросах воспитания, образования и безопасности детей. Государством принимаются меры, которые направлены на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь семье в рамках работы Комиссий по делам несовершеннолетних, создаваемых центров психологической поддержки, центров поддержки семьи. Задача Комитета по охране прав детей приложить максимальные усилия для реализации права каждого ребенка "жить и воспитываться в кровной семье", – поясняли в Минпросвещения.

В ведомстве напомнили, что защита прав ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью происходит в соответствии с действующим законодательством и только в исключительных случаях реальной опасности.

"На сегодня, в рамках действующей статьи 82 Кодекса РК "О браке супружестве и семье" уполномоченные органы (органы опеки и попечительства) вправе при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка принять меры по направлению ребенка временно в детскую организацию, т.е. центр поддержки детей. Уважаемые родители, просим доверять только официальным источникам информации", – заключили в министерстве.

21 февраля, обсуждая поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей на пленарном заседании Мажилиса, разработчики заверили, что там нет норм по насильственному изъятию детей из семьи. 

Читайте также

подросток
Пропавшего в Алматы подростка нашли
бракосочетание
В День Шанырака в Астане провели церемонию бракосочетания для пар
Астана, Наурыз, праздник
День Шанырака: молодоженов и семейные пары с "золотой" свадьбой поздравили в Астане
Диана Абдуллаева
Министерство просвещения РК Законодательство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Астана
В двух мегаполисах страны произошли пожары
снег и дождь в марте на Наурыз
Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: