Минпросвещения опровергло фейк о том, что госорганы смогут забирать детей из семей

Министерство просвещения Казахстана 17 марта сообщило, что в Сети распространяется информация о законодательных нормах, якобы позволяющих госорганам забирать детей из семей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве опровергли эту информацию.

"В последнее время в социальных сетях распространяется информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам забирать детей из семей, которые рассматриваются в двух законопроектах по вопросам образования и защиты прав ребенка и по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Вся информация касательно отобрания детей из семей, которая распространяется в социальных сетях, является недостоверной", – говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что в рассматриваемых законопроектах и других законопроектах, находящихся в Мажилисе, нет ни одной нормы, связанной с вопросом забирания детей из семей.

"Политика государства направлена на сохранение семьи, ребенка в кровной семье, приоритета родителей перед всеми другими лицами в вопросах воспитания, образования и безопасности детей. Государством принимаются меры, которые направлены на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь семье в рамках работы Комиссий по делам несовершеннолетних, создаваемых центров психологической поддержки, центров поддержки семьи. Задача Комитета по охране прав детей приложить максимальные усилия для реализации права каждого ребенка "жить и воспитываться в кровной семье", – поясняли в Минпросвещения.

В ведомстве напомнили, что защита прав ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью происходит в соответствии с действующим законодательством и только в исключительных случаях реальной опасности.

"На сегодня в рамках действующей статьи 82 Кодекса РК "О браке супружестве и семье" уполномоченные органы (органы опеки и попечительства) вправе при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка принять меры по направлению ребенка временно в детскую организацию, т.е. центр поддержки детей. Уважаемые родители, просим доверять только официальным источникам информации", – заключили в министерстве.

21 февраля, обсуждая поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей на пленарном заседании Мажилиса, разработчики заверили, что там нет норм по насильственному изъятию детей из семьи.