Алматы и Астана разные: эксперты сравнили активность движения на дорогах в праздники

В канун Наурыза специалисты проанализировали загруженность на дорогах Астаны и Алматы в предпраздничные и праздничные дни, сообщает Zakon.kz.

На примере Нового года и 8 марта система Sergek ITS показала, что в обоих городах в предпраздничные дни активность на дорогах вырастает. А вот в дни самого праздника – в столице оживленность на дорогах спадает, в то время как в Алматы количество транспортных событий в день бьет все рекорды и падает только к концу праздничного дня.





Фото: Sergek group

Например, 31 декабря 2023 года в Астане отмечено снижение активности движения на дорогах по сравнению с 29 декабря на 18%. В то время как в Алматы этот показатель 31 декабря вырос почти на 8,5% относительно уровня активности 29 декабря.



"Такая же ситуация прослеживалась в преддверии 8 марта этого года. 7 марта активность на дорогах в Астане и Алматы только нарастала. Но уже 8 марта оживленность на дорогах столицы сократилась почти на четверть. В это время в Алматы этот показатель, наоборот, вырос еще почти на 10,5% по сравнению с предпраздничным днем. Пик транспортной активности в южной столице пришелся на 16.00 восьмого марта, после чего движение в городе пошло на убыль", – сообщили в Sergek Group.

А после праздников наблюдается значительное снижение активности и количества транспортных средств в обоих городах.

По словам аналитиков "Sergek ITS", с каждым годом в Казахстане наблюдается все больший трафик в предпраздничные и праздничные дни. Если сравнивать Новый год и 8 марта, можно отметить, что 31 декабря в Алматы около 512 тыс. авто совершили более 19 млн событий, а 8 марта уже 545 тысяч авто "наездили" почти 27 млн событий.

Так как в этом году празднование Наурыза в Казахстане происходит по-новому и началось уже за десять дней до самого праздника, ожидается, что в ближайшие дни 20 и 21 марта трафик на дорогах возрастет.

19 марта начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров рассказал, сколько машин ездят по дорогам города.