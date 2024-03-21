Для жителей и гостей столицы выступят звезды казахстанской эстрады, а также пройдет продовольственная ярмарка

21 марта в 11:00 в Международном выставочном центре ЕXPO состоится праздничный концерт "Ұлы істің – ұлы таңы Наурыз!" с участием заслуженных деятелей Казахстана, лауреатов международных и республиканских конкурсов, известных звезд казахстанской эстрады, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Минкультуры и информации Казахстана, в рамках праздничного концерта "Ұлы істің-ұлы таңы Наурыз!" зрители смогут насладиться театрализованным представлением и послушать музыкальные народные композиции, раскрывающие богатый мир казахской национальной культуры.

В числе выступающих заявлены Роза Рымбаева, Рамазан Стамгазиев, Меир Байнеш, Айзат Карабекова, Шугыла Сапаргалиева, Абылай Тлепбергенов. Также зрителей праздничного мероприятия своим творчеством порадуют артисты Театра оперы и балета "Астана Опера", а также фольклорно-этнографический ансамбль "Hassak". В концертной программе также заявлены группа домбристов "Серпер", ансамбль жетыгенистов "Гакку" и театр танца "Наз", участницы которого на странице театра в Instagram выпустили анонс предстоящего выступления.

Помимо концертной программы, в течение трех дней для гостей и жителей столицы на площадке выставочного центра ЕXPO будет работать ярмарка. В этом году для участия в ней в Астану приедут более 50 ремесленников из регионов республики и восьми стран ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: Telegram/Astana news

Кроме изделий ручной работы, на ярмарке также можно будет приобрести продукты питания напрямую от сельхозтоваропроизводителей. Для посетителей будет доступна свежая продукция по принципу "от поля до прилавка". Фермеры из регионов страны на продовольственную ярмарку привезут более 200 тонн продукции, в том числе мясные и молочные изделия, овощи и фрукты, мед и другие.

Ранее сообщалось, как будет работать общественный транспорт в Астане на Наурыз.