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Обломок двери из фильма "Титаник" продан на аукционе за рекордные 719 тыс. долларов

Голливуд, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 05:27 Фото: pixabay
Обломок двери из "Титаника" ушел с молотка за рекордную сумму. Аукцион прошел в рамках торгов "Сокровища с планеты Голливуд", сообщает Zakon.kz.

В США прошел аукцион Heritage Auctions, на котором был представлен реквизит культовых фильмов XX века. Самым дорогим лотом стала дверь из драмы Джеймса Кэмерона "Титаник".

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 05:27

Фото: X/Pop Crave

Об этом 26 марта рассказало издание The New York Times на своей странице в Х (Twitter).

Реквизит, который по сюжету спас главную героиню Розу (Кейт Уинслет), пустили с молотка за 719 тыс. долларов.

Аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 05:27

Обломок двери из фильма "Титаник", фото: X/The New York Times

При этом деревянный обломок не стал единственным лотом из этого фильма. На аукционе также было представлено шифоновое платье, в котором Роза появлялась в большинстве сцен. За него покупатель отдал 125 тыс. долларов.

Так называемая дверь из "Титаника" обошла по стоимости все остальные лоты. Среди других лотов также ушли с молотка:

  • хлыст Индианы Джонса из "Храма судьбы" – за 525 тыс. долларов;
  • топор Джека Николсона из "Сияния" – за 125 тыс. долларов;
Голливуд, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 05:27

Фото: X/Pop Crave

  • красно-розовый шар для боулинга Билла Мюррея из фильма "Кингпин" – за 350 тыс. долларов;
  • черный костюм симбионта из "Человека-паука 3" – за 125 тыс. долларов.

Изначально реквизит из "Титаника" оценили в 40 тыс. долларов.

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