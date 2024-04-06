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Законодательство РК

В паводкоопасных регионах пробы воды оказались не соответствующие гигиеническим нормам

В паводкоопасных регионах пробы воды оказались не соответствующие гигиеническим нормам, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 04:40 Фото: МЧС РК
В Минздраве РК сообщили, что 133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах, сообщает Zakon.kz

Как отметили в ведомстве специалисты ведут постоянный мониторинг качества питьевого водоснабжения в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией, проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

 "Проведены отбор и исследование более четырех тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказались 133 пробы", - отметили в Минздраве.

Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.

Ранее костанайцам советовали кипятить и отстаивать воду на период паводков.

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