В паводкоопасных регионах пробы воды оказались не соответствующие гигиеническим нормам

В Минздраве РК сообщили, что 133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах, сообщает Zakon.kz

Как отметили в ведомстве специалисты ведут постоянный мониторинг качества питьевого водоснабжения в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией, проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

"Проведены отбор и исследование более четырех тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказались 133 пробы", - отметили в Минздраве.

Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.

Ранее костанайцам советовали кипятить и отстаивать воду на период паводков.