В Алматы и в Атырау прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 11 апреля

Фото: Zakon.kz

Синоптики сообщили, что 11 апреля в четверг неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы и ночью в Атырау, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в этих двух городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия. При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях РК. Ожидаются снег, дожди и пыльная буря. Читайте также Первая за 10 лет тройня родилась в Костанае Снег, дожди и пыльная буря: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение Акция "Таза Қазақстан" проходит в Шымкенте

Следите за новостями zakon.kz в: