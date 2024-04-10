Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы и в Атырау прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 11 апреля

В Алматы и в Атырау прогнозируют неблагоприятные метеоусловия 11 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 02:14 Фото: Zakon.kz
Синоптики сообщили, что 11 апреля в четверг неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы и ночью в Атырау, передает Zakon.kz.

Метеорологические условия в этих двух городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.
  • Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях РК. Ожидаются снег, дожди и пыльная буря.

Читайте также

Первая за 10 лет тройня родилась в Костанае
штормовое предупреждение
Снег, дожди и пыльная буря: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение
акция
Акция "Таза Қазақстан" проходит в Шымкенте
Елена Вебер
Погода
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Ораза айт-2024: что принято делать и как встречать
Ораза айт – 2024: что принято делать и как встречать праздник разговения
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
В Алматы полиция направлена в крупные ТРЦ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: