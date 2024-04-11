Очередные выплаты от Токаева "гарантируют" казахстанцам
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилось много рекламы, где казахстанцам обещают возвратить деньги, украденные брокерами-мошенниками. Злоумышленники уверяют, якобы, если подать апелляцию, то средства помогут возвратить в течение нескольких дней, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, в объявлениях также рассказывается о программе по возврату средств обманутым, которую будто бы поручил создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Фото: Stopfake.kz
Специалисты подчеркивают, что подобная реклама размещена с одной-единственной целью – заполучить персональные данные пользователей.
"Поручение Касым-Жомарта Токаева о создании специальной программы помощи гражданам, ставшим жертвой мошенников, – тоже выдумка. На официальном сайте главы государства нет ни одной новости на эту тему", – сказано в публикации Stopfake.kz.
Злоумышленники предлагают на своих сайтах запустить процедуру чарджбэка.
Это оспаривание платежа по банковской карте, с которым человек не согласен.
"Следовательно, пользователь должен будет оставить свои личные данные, чего делать категорически нельзя", – заключили эксперты.
Ранее житель Петропавловска рассказал, как интернет-мошенник обиделся на него.
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