В Казахстане почти каждый новый брак – межнациональный
Фото: pixabay
Почти каждая пятая новая семья, создаваемая в Казахстане, является межнациональной, сообщает Zakon.kz.
Как пишет 11 апреля Telegram-канал Первого кредитного бюро Datahub, по итогам 2023 года столица превзошла все остальные регионы по числу заключенных браков на 1000 человек населения – 7,46. Прямо противоположный пример – Туркестанская область. Коэффициент брачности здесь оказался самым низким - 5,55
Эксперты опубликовали еще несколько интересных фактов о браках в Казахстане:
- В 8 из 10 случаев казахстанцы вступают в брак впервые. При этом средний возраст жениха составляет 27,8 лет, невесты – 25,2 года.
- Если же говорить о конкретных возрастных диапазонах, то большинству мужчин, заключивших брак в 2023 году, было от 20 до 39 лет (85%), большинству женщин – от 18 до 34 лет (82%).
- Почти каждая пятая новая семья, создаваемая в Казахстане, является межнациональной.
- 41% невест имеет высшее образование. В то время как доля женихов, окончивших вуз, несколько ниже – 39%.
- Больше всего браков заключается в июне и августе, меньше всего – в январе и феврале.
Ранее сообщалось, что казахстанцы бьют антирекорды по числу новых браков.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript