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В Казахстане почти каждый новый брак – межнациональный

В Казахстане почти каждый новый брак – межнациональный, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 01:03 Фото: pixabay
Почти каждая пятая новая семья, создаваемая в Казахстане, является межнациональной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 апреля Telegram-канал Первого кредитного бюро Datahub, по итогам 2023 года столица превзошла все остальные регионы по числу заключенных браков на 1000 человек населения – 7,46. Прямо противоположный пример – Туркестанская область. Коэффициент брачности здесь оказался самым низким - 5,55

Эксперты опубликовали еще несколько интересных фактов о браках в Казахстане:

  • В 8 из 10 случаев казахстанцы вступают в брак впервые. При этом средний возраст жениха составляет 27,8 лет, невесты – 25,2 года.
  • Если же говорить о конкретных возрастных диапазонах, то большинству мужчин, заключивших брак в 2023 году, было от 20 до 39 лет (85%), большинству женщин – от 18 до 34 лет (82%).
  • Почти каждая пятая новая семья, создаваемая в Казахстане, является межнациональной.
  • 41% невест имеет высшее образование. В то время как доля женихов, окончивших вуз, несколько ниже – 39%.
  • Больше всего браков заключается в июне и августе, меньше всего – в январе и феврале.

Ранее сообщалось, что казахстанцы бьют антирекорды по числу новых браков. 

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