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Международный фестиваль шаров отменили в Казахстане из-за этического аспекта

Международный фестиваль шаров отменили под Алматы из-за этического аспекта , фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 22:11 Фото: pixabay
В Алматинской области отменили Международный фестиваль шаров Qonaev International Balloon Festival, который должен был пройти 11-12 мая, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили организаторы на своей странице в Instagram.

"Фестиваль отменяется в связи с серьезными стихийными бедствиями, которые привели к значительным разрушениям и угрозе безопасности для жителей нашей страны. В свете данных обстоятельств и в знак солидарности с пострадавшими проведение Международного фестиваля воздушных шаров считаем неприемлемым с точки зрения этических и гуманитарных аспектов. Мы верим, что вместе сможем преодолеть все трудности и увидеться на фестивале в будущем, когда ситуация стабилизируется и настанут светлые времена", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев сообщил об отмене Международного форума в Астане 13-14 июня текущего года в связи с масштабными паводками в стране. 

Диана Абдуллаева
Алматинская область 2024 год
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