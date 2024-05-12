В Казахстане отмечается День матери
Фото: freepik
Второе воскресенье мая, выпавшее в этом году на 12-й день месяца, в Казахстане отмечают День матери, сообщает Zakon.kz.
Мама – главный человек в жизни каждого человека, часто самое первое слово, которое произносит ребенок. Zakon.kz рекомендует поздравить свою маму с праздником и крепко обнять.
"Материнская любовь — это мир. Ее не нужно завоевывать, ее не нужно заслуживать".Эрих Фромм
В этом году праздник впервые отмечается в мае, новую дату утвердили только летом 2023 года. До этого День матери отмечался каждое третье воскресенье сентября.
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