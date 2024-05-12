В Казахстане отмечается День матери

Второе воскресенье мая, выпавшее в этом году на 12-й день месяца, в Казахстане отмечают День матери, сообщает Zakon.kz.

Мама – главный человек в жизни каждого человека, часто самое первое слово, которое произносит ребенок. Zakon.kz рекомендует поздравить свою маму с праздником и крепко обнять.

"Материнская любовь — это мир. Ее не нужно завоевывать, ее не нужно заслуживать". Эрих Фромм

В этом году праздник впервые отмечается в мае, новую дату утвердили только летом 2023 года. До этого День матери отмечался каждое третье воскресенье сентября.