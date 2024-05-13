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"Были матрешки - стали бабки ежки": павлодарцев удивил новый дизайн матрешек на городской аллее

Павлодар, новый дизайн матрешек, матрешки, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 19:33 Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Павлодарцы бурно обсуждают новый дизайн матрешек на аллее этнокультурных объединений. Они также решают, чье творчество вдохновило авторов: Пабло Пикассо или Остапа Бендера с его знаменитым "сеятелем", передает Zakon.kz.

Многие комментаторы вспоминают "сеятеля", вышедшего из-под кисти великого комбинатора Бендера, героя романа "12 стульев" Ильфа и Петрова. И не только в связи с уровнем мастерства. Горожане интересуются - сколько средств было потрачено на подобное обновление?

На первом фото ниже изображены куклы, разукрашенные ранее. На втором фото - с новым дизайном.

Матрешки, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 19:33

Фото из Youtube канала "VIP - Всерьез и понарошку"

Матрешки, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 19:33

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Матрешки, Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 19:33

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Тем временем, пользователи уже несколько дней активно обсуждают творение в Сети, пишут разные комментарии:  

"Остап Бендер сошел с корабля и попал в Павлодар".

"Значок автомобильного бренда вместо носа на что-то намекает".

"Были матрешки, стали бабки ежки".

"Днем аллея смеха, а ночью аллея страха".

"Хотелось бы увидеть документы. Сколько было потрачено на эту работу?", - пишут пользователи соцсетей.

К слову, горожане давно привыкли к необычному подходу местных чиновников к городским достопримечательностям. Так в 2023 году горожан возмутило, что барельефы героев ВОВ в Парке Победы и бюст известному поэту Павлу Васильеву из бронзового перекрасили в радикально черный цвет. Тогда отдел ЖКХ города Павлодара пояснил, что это идеи подрядчиков, работающих по программе благоустройства. Для возвращения прежних обликов пришлось привлекать профессиональных художников.

Но и в этом году павлодарцев сумели удивить. Отдел ЖКХ вновь кивает на подрядчика и обещает, что матрешек приведут в порядок, но чуть позже. 

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