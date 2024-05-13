"Были матрешки - стали бабки ежки": павлодарцев удивил новый дизайн матрешек на городской аллее

Павлодарцы бурно обсуждают новый дизайн матрешек на аллее этнокультурных объединений. Они также решают, чье творчество вдохновило авторов: Пабло Пикассо или Остапа Бендера с его знаменитым "сеятелем", передает Zakon.kz.

Многие комментаторы вспоминают "сеятеля", вышедшего из-под кисти великого комбинатора Бендера, героя романа "12 стульев" Ильфа и Петрова. И не только в связи с уровнем мастерства. Горожане интересуются - сколько средств было потрачено на подобное обновление?

На первом фото ниже изображены куклы, разукрашенные ранее. На втором фото - с новым дизайном.

Фото из Youtube канала "VIP - Всерьез и понарошку"

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Тем временем, пользователи уже несколько дней активно обсуждают творение в Сети, пишут разные комментарии:

"Остап Бендер сошел с корабля и попал в Павлодар". "Значок автомобильного бренда вместо носа на что-то намекает". "Были матрешки, стали бабки ежки". "Днем аллея смеха, а ночью аллея страха". "Хотелось бы увидеть документы. Сколько было потрачено на эту работу?", - пишут пользователи соцсетей.

К слову, горожане давно привыкли к необычному подходу местных чиновников к городским достопримечательностям. Так в 2023 году горожан возмутило, что барельефы героев ВОВ в Парке Победы и бюст известному поэту Павлу Васильеву из бронзового перекрасили в радикально черный цвет. Тогда отдел ЖКХ города Павлодара пояснил, что это идеи подрядчиков, работающих по программе благоустройства. Для возвращения прежних обликов пришлось привлекать профессиональных художников.

Но и в этом году павлодарцев сумели удивить. Отдел ЖКХ вновь кивает на подрядчика и обещает, что матрешек приведут в порядок, но чуть позже.