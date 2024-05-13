"Были матрешки - стали бабки ежки": павлодарцев удивил новый дизайн матрешек на городской аллее
Многие комментаторы вспоминают "сеятеля", вышедшего из-под кисти великого комбинатора Бендера, героя романа "12 стульев" Ильфа и Петрова. И не только в связи с уровнем мастерства. Горожане интересуются - сколько средств было потрачено на подобное обновление?
На первом фото ниже изображены куклы, разукрашенные ранее. На втором фото - с новым дизайном.
Фото из Youtube канала "VIP - Всерьез и понарошку"
Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Тем временем, пользователи уже несколько дней активно обсуждают творение в Сети, пишут разные комментарии:
"Остап Бендер сошел с корабля и попал в Павлодар".
"Значок автомобильного бренда вместо носа на что-то намекает".
"Были матрешки, стали бабки ежки".
"Днем аллея смеха, а ночью аллея страха".
"Хотелось бы увидеть документы. Сколько было потрачено на эту работу?", - пишут пользователи соцсетей.
К слову, горожане давно привыкли к необычному подходу местных чиновников к городским достопримечательностям. Так в 2023 году горожан возмутило, что барельефы героев ВОВ в Парке Победы и бюст известному поэту Павлу Васильеву из бронзового перекрасили в радикально черный цвет. Тогда отдел ЖКХ города Павлодара пояснил, что это идеи подрядчиков, работающих по программе благоустройства. Для возвращения прежних обликов пришлось привлекать профессиональных художников.
Но и в этом году павлодарцев сумели удивить. Отдел ЖКХ вновь кивает на подрядчика и обещает, что матрешек приведут в порядок, но чуть позже.