Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Снова заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 19:05 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 14 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается гроза, днем на западе, севере, в центре области гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный ночью на западе области, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер южный ночью на западе, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза, днем град. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, северо-западе Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, северо-западе области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области, днем на севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 25 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер северный 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре, днем на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на востоке области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается днем гроза.

Ночью на западе, севере, днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем на западе, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный ночью на западе, севере области 15-20, порывы 25 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2.

На северо-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области заморозки -2. На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, северо-западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге, западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, днем на юге, западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере Туркестанской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе области 15- 20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Раннее синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 14 по 16 мая 2024 года.

Читайте также

штормовое предупреждение
Снова град, заморозки и ливень ожидаются в ряде областей Казахстана
когда Бишимбаев сможет подать на УДО
Куандык Бишимбаев сможет подать на УДО в 2040 году
Павлодар, новый дизайн матрешек, матрешки
"Были матрешки – стали бабки ежки": павлодарцев удивил новый дизайн матрешек на городской аллее
Елена Беляева
Казгидромет Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: