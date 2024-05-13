Снова заморозки ожидаются в ряде областей Казахстана

В 13 областях Казахстана на 14 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на западе, севере, в центре Улытауской области ожидается гроза, днем на западе, севере, в центре области гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный ночью на западе области, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер южный ночью на западе, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза, днем град. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, северо-западе Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, северо-западе области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



На юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области, днем на севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 25 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер северный 15-20 м/с.



На западе, севере, в центре, днем на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный днем на востоке области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается днем гроза.



Ночью на западе, севере, днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области ожидается гроза, днем на западе, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный ночью на западе, севере области 15-20, порывы 25 м/с, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере Актюбинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2.



На северо-западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области заморозки -2. На юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер северный ночью порывы 15-20 м/с.

На западе, северо-западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.



Днем на юге, западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, днем на юге, западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Утром и днем на севере Туркестанской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, западе области 15- 20 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Раннее синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 14 по 16 мая 2024 года.