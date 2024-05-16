Вейпы запретили: Что теперь делать курильщикам? Рассказываем подробно

Вейпы и электронные сигареты окончательно запретят в Казахстане после 20 июня 2024 года. В материале рассказываем подробно, на что распространяется запрет и что делать курильщикам, которые хотят снизить вред.

Президент Казахстана подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения". Согласно поправкам, вейпы у нас теперь запрещены полностью – то есть, запрещены ввоз в страну, производство, продажа и распространение вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. За нарушение закона установлена уголовная ответственность – штраф до 2000 МРП штрафа или лишение свободы до 2 лет.



Тем не менее, сегодня уверенно набирает популярность тренд на здоровый образ жизни. Поэтому хороший выход – это полностью отказаться от курения. Но, согласно исследованиям, только 1 из 10 курильщиков может пройти без последствий через полный отказ от сигарет – остальные чаще всего возвращаются к курению традиционных сигарет – самой вредной форме табачной и никотиновой продукции.

Сотни тысяч курильщиков в Казахстане в последние годы стали переходить на электронные сигареты и вейпы, в качестве продукции со сниженным вредом, но запрет, как говорили эксперты во время дебатов, подтолкнет их вернуться обратно к сигаретам.

Законная альтернатива

Вопреки всеобщему заблуждению, запрет не распространяется на системы нагревания табака (или хиттеры) – это устройства состоящие из специального держателя для стиков, которые состоят из реального табака, а не жидкости, как в вейпах. Принципиальное отличие от сигарет, что в хиттерах табак нагревается, а не горит – это помогает снизить вред на 95%, согласно множеству исследований.

В хиттерах отсутствует дым, который является источником вредных веществ, выделяемых в процессе горения – их число может достигать 6000, из которых 70 – токсичные для организма. Таких веществ на 95 % меньше в хиттерах.

Так, уже научно доказано, что они снижают риск развития заболеваний, связанных с курением.





Фото: -





Тем не менее, так как значительная доля пользователей вейпов, по данным Минздрава, была младше 21 года, стоит отметить, что для них единственным выбором будет бросить курить, так как они не смогут купить ни одно из доступных устройств для нагревания табака. Любой медик сможет подтвердить, что оставить эту привычку – лучший вариант для здоровья.