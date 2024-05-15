До слез: "операция" по спасению собаки в Алматы восхитила казахстанцев
Фото: pixabay
В Алматы на видео сняли усилия группы людей по спасению собаки, упавшей в реку, сообщает Zakon.kz.
На кадрах видно, что собака держится на воде и цепляется лапами за стену канала речки Весновка. Через какое-то время собирается группа людей и молодые парни предпринимают попытки вытащить пса. Расстояние довольно большое, и сначала парня опускают за руки вниз, а он пытается ногами захватить собаку. Но попытка не удалась. Тогда ребята идут буквально на акробатический трюк – они опускают парня вниз, держа его за ноги. Таким образом собачку удается достать.
Комментаторы оценили неравнодушие прохожих, назвав видео самым милым и добрым на сегодня.
- Ничего лучше вы сегодня уже не увидите
- Люблю алматинцев за доброту
- Спасибо Вам добрые люди
- Какие у нас люди замечательные!!!
- Спасибо всем неравнодушным! Рахмет!
- Я заплакала, честно, спасибо что спасли.
Месяц назад, в апреле 2024 года, казахстанцев умилило видео со спасением хомяка на затопленной территории.
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