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До слез: "операция" по спасению собаки в Алматы восхитила казахстанцев

Спасение собаки в Алматы, весновка, видео, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 15:07 Фото: pixabay
В Алматы на видео сняли усилия группы людей по спасению собаки, упавшей в реку, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что собака держится на воде и цепляется лапами за стену канала речки Весновка. Через какое-то время собирается группа людей и молодые парни предпринимают попытки вытащить пса. Расстояние довольно большое, и сначала парня опускают за руки вниз, а он пытается ногами захватить собаку. Но попытка не удалась. Тогда ребята идут буквально на акробатический трюк – они опускают парня вниз, держа его за ноги. Таким образом собачку удается достать.

Комментаторы оценили неравнодушие прохожих, назвав видео самым милым и добрым на сегодня.

  • Ничего лучше вы сегодня уже не увидите
  • Люблю алматинцев за доброту
  • Спасибо Вам добрые люди
  • Какие у нас люди замечательные!!!
  • Спасибо всем неравнодушным! Рахмет!
  • Я заплакала, честно, спасибо что спасли.

Месяц назад, в апреле 2024 года, казахстанцев умилило видео со спасением хомяка на затопленной территории.

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