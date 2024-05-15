Уровень реки Жайык будет продолжать повышаться из-за воды, прибывающей из России

В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана сегодня, 15 мая 2024 года, рассказали об уровне воды в реке Жайык (Урал), а также отчитались о ситуации на водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.

Ранее МЧС опубликовало видео, на котором видно, что происходит вокруг села Талдыколь в Атырауской области. По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет", за прошедшие сутки уровень воды в реке Жайык (Урал) поднялся на 4 см и составил 984 см.

"Вода с территории РФ продолжает прибывать. Уровень реки Жайык в Атырау составляет 553 см, в селе Махамбет Атырауской области – 988 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня реки Жайык. Специалисты местного филиала "Казводхоза" продолжают работу по пропуску пребывающих паводковых вод". Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

Ситуация на водохранилищах

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 94%.

Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%.

Оба объекта работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,32 млн кубометров воды в сутки.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%.

Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%.

Оба объекта работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 85,4%.

Половодье в регионе продолжается.

В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 59,7%.

В регионе продолжается половодье. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99,7%.

Все они работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%.

Оба объекта работают в штатном режиме. Половодье в регионе завершилось.

"На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности". Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

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