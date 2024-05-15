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В области Жетісу назначен новый глава регионального антикоррупционного ведомства

В области Жетісу назначен новый глава регионального антикоррупционного ведомства, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 16:39 Фото: Антикоррупционная служба Жетысуской области
В области Жетісу руководителем департамента Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) назначен Саян Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

Ранее он занимал пост руководителя Службы превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Обращаясь к жителям региона на своей странице в социальных сетях, Саян Ахметжанов подчеркнул, что готов к тесному взаимодействию с населением.

"Данная страница является одним из каналов связи с нашей службой. Ваши обращения и волнующие вопросы во благо улучшения социального благополучия граждан не останутся без внимания. Мы с вами стоим перед важной задачей формирования антикоррупционной культуры в нашем обществе. Ваш личный вклад в эту деятельность через проект "Антикоррупционное волонтерство" неоценим", - отметил глава ведомства.

При этом, Ахметжанов призвал всех активных граждан, общественные организации, студентов, адвокатов, антикоррупционных комплаенс-офицеров, государственные органы и других заинтересованных присоединиться к этому движению.

"Особое внимание обратим на превентивную работу по устранению коррупционных рисков со всех сфер жизнедеятельности, решению злободневных вопросов, препятствующих развитию бизнеса в рамках проекта "Бизнеске жол" и другое", - добавил Саян Ахметжанов.

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