В области Жетісу назначен новый глава регионального антикоррупционного ведомства

В области Жетісу руководителем департамента Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) назначен Саян Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

Ранее он занимал пост руководителя Службы превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Обращаясь к жителям региона на своей странице в социальных сетях, Саян Ахметжанов подчеркнул, что готов к тесному взаимодействию с населением.

"Данная страница является одним из каналов связи с нашей службой. Ваши обращения и волнующие вопросы во благо улучшения социального благополучия граждан не останутся без внимания. Мы с вами стоим перед важной задачей формирования антикоррупционной культуры в нашем обществе. Ваш личный вклад в эту деятельность через проект "Антикоррупционное волонтерство" неоценим", - отметил глава ведомства.

При этом, Ахметжанов призвал всех активных граждан, общественные организации, студентов, адвокатов, антикоррупционных комплаенс-офицеров, государственные органы и других заинтересованных присоединиться к этому движению.

"Особое внимание обратим на превентивную работу по устранению коррупционных рисков со всех сфер жизнедеятельности, решению злободневных вопросов, препятствующих развитию бизнеса в рамках проекта "Бизнеске жол" и другое", - добавил Саян Ахметжанов.