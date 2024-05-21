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Турецкий инвестор активно принимает участие в оказании помощи пострадавшим от паводков в Казахстане

Принимает участие в оказании помощи пострадавшим от паводков в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:30 Фото: YDA GROUP
Паводковая ситуация находится на особом контроле главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Президент призвал бизнес "помочь в этот ответственный и нелегкий момент, не оставаться в стороне и протянуть руку помощи всем тем, кого коснулась данная беда".

Текущая ситуация в Казахстане в связи с паводками сплотила не только местных жителей и казахстанских предпринимателей, но и зарубежных бизнесменов. Турецкий инвестор Хусейн Арслан, председатель совета директоров YDA GROUP, являющейся одной из крупнейших строительных компании в Турции, также не остался в стороне.

"Мы очень огорчены произошедшим и выражаем искренние сопереживания и поддержку семьям, родным и близким, кого коснулась эта трагедия. Казахстан – это моя вторая родина, и мне действительно очень тяжело видеть, как жители этой мирной и прекрасной страны теряют свое жилье, свое хозяйство, свой заработок. Далеко не каждый, к сожалению, может самостоятельно справиться с бедой, порой людям просто необходима чья-то помощь, чья-то рука", – поддержал казахстанцев турецкий бизнесмен Хусейн Арслан.


Турецкий инвестор активно принимает участие в оказании помощи пострадавшим от паводков в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:30

Фото: YDA GROUP

Так, в города Петропавловск и Костанай были отправлены восемь грузовиков с гуманитарной помощью  общим весом 160 тонн (продукты питания, товары первой необходимости и питьевая вода).

Турецкий инвестор активно принимает участие в оказании помощи пострадавшим от паводков в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:30

Фото: YDA GROUP

Вместе с тем через город Актау была направлена гуманитарная помощь для пострадавших в Западном Казахстане посредством провизии и товаров первой необходимости.

Всего было направлено 20 тонн провизии и 140 тыс. литров питьевой воды.

Кроме того, YDA GROUP на безвозмездной основе предоставит комфортабельные модульные дома общей стоимостью 600 млн тенге, изготовленные на своем многофункциональном заводе в Астане, специально для Северо-Казахстанской области.


Турецкий инвестор активно принимает участие в оказании помощи пострадавшим от паводков в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:30

Фото: YDA GROUP


Помимо вышеперечисленного, хочется отметить не только незамедлительное и активное участие в помощи пострадавшим во время наводнения от YDA GROUP, но и помощь на систематической основе людям из социально уязвимых слоев.

Компания YDA ежегодно выделяет 100 стипендий для студентов, обучающихся в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави, а также передает государству Детский реабилитационный центр для детей с особыми потребностями в городе Туркестане.

Компания на постоянной основе занимается доставкой продуктов малообеспеченным семьям – каждую неделю по пятницам – в городе Астане, а также другой благотворительной помощью.

Турецкий инвестор активно принимает участие в оказании помощи пострадавшим от паводков в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 10:30

Индустриальный парк в городе Астане. Фото: YDA GROUP

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