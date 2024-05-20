Эксперт: Алматы необходимо использовать опыт европейских столиц по контролю трафика

В Алматы неуклонно растет уровень автомобилизации, горожане простаивают в пробках и испытывают сложности с поиском парковочных мест, что негативно воздействует и на экологию города.

Мы обратились к Федерико Паролотто – специалисту в области транспортной инфраструктуры, члену Экспертного совета по устойчивому плану транспортной системы Милана, чтобы он поделился опытом европейских стран в решении вышеупомянутых проблем.



Он отметил, что Милан и Алматы имеют схожие экологические проблемы, вытекающие из растущей автомобилизации. Так, Милан с населением чуть более миллиона человек расположен в густонаселенной долине реки По, где проживает почти треть населения Италии. Ситуацию усугубляет географическое расположение города, препятствующее движению воздушных масс.

"Транспортный сектор является одним из основных источников выбросов вредных веществ, тем более что Милан имеет один из самых высоких показателей в Европе по уровню автомобилизации. Именно по этим причинам в городе с 2012 года принимаются меры по борьбе с пробками на дорогах. Контролировать спрос проще, чем предложение. Если начать контролировать парковки и въезд в центр, это даст гораздо более быстрый и заметный эффект, чем расширение дорог", – говорит специалист.

Одной из действенных мер в Милане стала инновационная схема ценообразования на дорогах под названием Zone C – по сути, плата за пробки, направленная на снижение загрязнения от дорожного движения. Зона ограничения движения в центре Милана охватывает 4,5% от площади города, за въезд в нее водителям автомобилей приходится платить.

"За данную меру проголосовали 79% граждан. Доступ в Zone C в будние дни ограничен системой из 43 электронных ворот, оснащенных технологией автоматического распознавания номерных знаков. Дневной билет на одно транспортное средство стоит 5 евро. Существуют разные типы билетов для жителей и официального транспорта. Эта мера оказалась весьма эффективной: всего за год поток автомобилей снизился на 2400 единиц в сутки, а доля электромобилей, для которых предусмотрены льготы, наоборот, выросла с 9,6 до 16,6%", – подчеркнул Федерико Паролотто.

По его словам, Милан продолжает следовать плану устойчивой городской мобильности с возможностью расширения Zone C до Cerchia Filoviaria (2-й кордон) и введения зоны с низким уровнем выбросов (LEZ), аналогичной Лондону.

"Учитывая сходство между двумя городами, Алматы следует учесть европейский опыт при формировании собственной политики по решению проблем дорожных заторов и экологических проблем. Время показало, что внедрение платных парковок и ограничение личного транспорта в центре города – эффективный рычаг", – заключил спикер.